Нардепы не приняли ни одного законопроекта на внеочередном заседании Рады

Нардепы по полной процедуре рассмотрели законопроекты:

– №2645-1 – о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно применения регистраторов расчетных операций;

– №3853 – о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменения подхода в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения;

– №3853-1 – о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения ежегодного повышения предельных объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения;

– №3853-2 – о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно определения объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения;

– №3993 – о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения учета доходов физлиц-предпринимателей;

– №3993-1 – о внесении в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения учета доходов физлиц-предпринимателей.

Ни один из документов не набрал нужного количества голосов.

Народный депутат от “Европейской солидарности” заявил во время выступления в Раде, что депутаты от “Слуги народа” не пришли в сессионный зал, потому что “им 100 лет это не нужно”.

“А перед этим мы рассматривали закон вроде бы про деолигархизацию, а на самом деле это закон про монархизацию Украины под рукой Владимира Первого”, – сказал нардеп.

Заместитель спикера Верховной Рады Елена Кондратюк провела рейтинговое голосование по проверке количества народных депутатов в сессионном зале. По его итогам зарегистрировалось 86 нардепов. Кондратюк закрыла внеочередное заседание.

Контекст:

23 сентября Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. 229 голосов дали нардепы от “Слуги народа”. Один представитель фракции проголосовал против.

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

К законопроекту подавали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера парламента Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

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