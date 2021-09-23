 

К поискам нападавших на Шефира полиция подключила водолазов

23.09.2021, 20:48, Новости дня
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Полициейские вместе с сотрудницками Нацгвардии и ГСЧС обследовали более 430 га леса и отработали ближайшие к месту преступления населенные пункты.

Водолазы начали осмотр ближайших водоемов.

“Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места преступления”, – отметили правоохранители.

Изъятые на месте покушения гильзы направили на экспертизу. Продолжается детальное обследование автомобиля Шефира.

Фото: npu.gov.ua
Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал, его водитель был ранен. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии “Квартал 95”.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Президент Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что “ответ будет сильным”, и заявил, что считает самой вероятной версией покушения “реакцию на реальные изменения в государстве”.

23 сентября стало известно, что СБУ взяла Шефира и его семью под охрану.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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