 

“Будем общаться, как жить дальше” – Арахамия о конфликте “Слуги народа” с Разумковым

23.09.2021, 20:48, Новости дня
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По его словам, в парламенте произошло много событий для обсуждения.

“Будем садиться вместе с фракцией и с господином Разумковым, общаться, как будем жить дальше”, – отметил Арахамия.

Он добавил, что пока Разумкова не пригласили на совещание президента Украины Владимира Зеленского с депутатами от “Слуги народа”.

Контекст:

Конфликт между фракцией “Слуга народа” и Разумковым возник из-за того, что спикер вопреки решению фракции направил законопроект Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.  

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла к рассмотрению обращение Разумкова и рассмотрит его в середине декабря.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

В тот же день Разумков в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” говорил, что за должность главы Рады “держаться не будет”.

Глава партии, первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко считает, что  Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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