 

Мнение: Инструмент

23.09.2021, 20:32, Разное
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После "выборов" 19 сентября тема электронного голосования стала чуть ли не самой громкой по поводу итогов прошедшего мероприятия. Буквально с пеной у рта сошлись сторонники и противники оного. Сторонники упирают на достоверность и удобство, противники указывают на непрозрачность и очевидное вмешательство извне, приводя, кстати, достаточно убедительные аргументы.

Однако здесь, как всегда в таких случаях, история больше похожа на технологию "ложного флага" – отвлечения от настоящей проблемы. А потому дискуссия изначально обречена на бессмысленность и бесплодие.

Электронное голосование – это инструмент. Инструмент сам по себе не может быть хорошим или плохим. Таковым его делает тот, кто им пользуется. Ножом можно резать хлеб или человека. Но сам по себе нож – это просто заточенная полоса металла. Если власть в России прямо заинтересована в подтасовках и фальсификациях любых итогов любых выборов и голосований, то неважно, какой инструмент она для этого использует. Она будет фальсифицировать что угодно и где угодно. Проблема – здесь.

Источник: Эль Мюрид



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