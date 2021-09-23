 

Министр обороны Франции посетит страусиную ферму для получения военных консультаций

23.09.2021, 20:31, Разное
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Министр обороны Франции Флоранс Парли рассказала о намерении посетить в предстоящее воскресенье страусиную ферму на окраине Парижа. Там, как было заявлено, глава ведомства проведёт переговоры с ветеранами борьбы против австралийского империализма и получит рекомендации по укреплению оборонного комплекса республики.

«Наш питомник страусов эму в Буживале, может оказать неоценимую услугу французскому государству. У тамошних постояльцев есть достаточно успешный опыт ведения войны в условиях австралийских пустошей, который нам в свете беспросветного лицемерия со всех сторон просто необходимо перенять», — заявили в министерстве вооружённых сил Франции.

Читатели французской ежедневной газеты Le Figaro всецело поддержали новость о сотрудничестве министерства обороны со страусиной фермой.

«Надо показать кузькину мать этим дряхлым лицемерам из НАТО!» — заключил 56-летний читатель газеты Джордан Кралевич, отметив, что Франции стоит скооперироваться с Россией, Китаем и КНДР против «шайки капиталистов-предателей». 

С аналогичным мнением выступила и 23-летняя парижанка Жанна Миральдо, заявив, что страна должна незамедлительно войти в ОДКБ для предотвращения вторжения американских войск.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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