 

Метеоролог спрогнозировал второе “бабье лето” в Москве и Подмосковье

23.09.2021, 20:22, Разное
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Жителей Москвы и Московской области после короткого потепления в начале сентября ожидает еще одно “бабье лето”. Хорошей новостью с гражданами поделился ведущий специалист центра погоды “Фобос”, метеоролог Евгений Тишковец.

По прогнозам специалиста, очередное повышение температуры произойдет в столичном регионе уже на следующей неделе. В ближайшие четыре дня будет по-прежнему дождливо и прохладно, но уже со среды небо будет проясняться. Наступит сухая и ясная погода, которая продержится не менее пяти дней и будет сопровождаться потеплением до пяти градусов ночью и до 15 градусов тепла днем, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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