 

80% победителей акции “Миллион призов” активировали свои коды

23.09.2021, 20:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В этом году у жителей российской столицы была уникальная возможность не только выбрать депутатов Государственной Думы РФ с помощью системы дистанционного электронного голосования, но и получить за это ценные призы. Среди участников онлайн-выборов разыграли 250 тысяч подарков.

80% победителей московской программы “Миллион призов #ВыбираемВместе” уже активировали свои коды. Подарки начали выбирать более 200 тысяч избирателей, проголосовавших дистанционно. Об этом рассказал руководитель ГКУ “Новые технологии управления” Александр Пищелко.

“У нас участниками акции “#ВыбираемВместе” программы “Миллион призов” стали почти 2 млн. человек, а посетили сайт программы ag-vmeste.ru с 12 августа 3,5 млн. человек, которые ознакомились с порядком участия и изъявили желание стать участниками. Из 250 тыс. победителей розыгрыша уже более 200 тыс. активировали свои призовые коды”, – цитирует его АГН “Москва”.

Напомним, в рамках столичный акции участники ДЭГ уже стали счастливыми обладателями однокомнатных квартир и автомобилей. Кроме того, среди онлайн-избирателей разыгрывались сертификаты номиналом от десяти до ста тысяч рублей. Их можно обменять на промокоды у партнеров программы, среди которых – магазины, кафе и учреждения культуры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / Метеоритный дождь над бразильским городом сделал его жителей богатыми

02.12 / Глава Счетной палаты Кудрин заразился коронавирусом

07.09 / Покинувший студию «Звезды сошлись» Рома Жуков обругал экс-супругу

25.05 / Британцы выразили беспокойство о здоровье 72-летнего принца Чарльза

23.05 / YouTube начнет удерживать налоги с пользователей за пределами США

01.10 / Тихановская высказалась о роли Путина в разрешении конфликта в Белоруссии

12.12 / Мнение: Преследование фашистов в Боливии

14.09 / Лечащий врач Навального: Алексей чувствует себя хорошо и смотрит только RT

20.08 / Мнение: О лишениях, страданиях и боли тех самых «сытых» москвичей

10.12 / Сергей Полунин, Елена Ильиных, Ксения Собчак, Юлия Снигирь и другие гости ужина в “Особняке на Волхонке”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика