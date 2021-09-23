Мнение: Отставание армии США и окончание эпохи войн

1. Загадочные диверсанты пробрались в Минобороны США. Они постят в Твиттере картинки с российскими самолётами в качестве поздравительных открыток ко дню американской военной авиации:

https://lenta.ru/news/2021/09/20/su27usaf/

Южное командование Министерства обороны США 18 сентября опубликовало поздравление, приуроченное ко дню основания американских Военно-воздушных сил (ВВС). В Twitter ведомства разместили рисунок с самолетами, которые оказались российскими истребителями Су-27. Об этом сообщают «Известия».

Пилотов поздравили на официальной странице ведомства — там разместили изображение с подписью: «С днем рождения, ВВС США!». Над надписью можно увидеть три силуэта истребителей, в которых угадываются российские Су-27.

Если американцы не были такими агрессивными, если бы власти США не раздували антироссийскую истерию с целью оправдать непомерные военные расходы, то мы могли бы даже поставлять им какие-нибудь устаревшие модели наших сверхманёвренных истребителей, раз уж они так нравятся американским военным лётчикам.

2. Вот так выглядит на сегодняшний момент сравнительная возрастная пирамида надводных боевых кораблей флотов США и Китая (подсчитаны крейсеры, эсминцы, фрегаты, корабли прибрежной зоны и корветы):

https://twitter.com/cgberube/status/1434502895035207682

Как видно, ВМФ США резко устарел по сравнению с молодым китайским ВМФ. Каждый год за последние десятилетие китайцы строили больше крупных боевых кораблей, чем американцы, причём во много раз.

Если так пойдёт дальше, то Поднебесная вскоре займёт место Владычицы Морей, а Америка уйдёт на пенсию, ностальгировать о былой славе в компании с Великобританией.

Впрочем и нынешнее соотношение сил означает, что защитить Тайвань американцы могут ровно одним способом — начав ядерную войну. Начинать ядерную войну из-за Тайваня американцы не будут, следовательно, остров практически обречён на возвращение в объятья Китая. Мне даже интересно, как извернутся американские пропагандисты, чтобы выставить потерю Тайваня как очередную победу США.

3. Смелое заявление со стороны американского президента Байдена – если, конечно, он реально собирается его выполнять:

https://lenta.ru/news/2021/09/21/end_epoha/

Президент США Джо Байден в ходе сессии Генассамблеи ООН объявил окончание «эпохи войн» и начало «эпохи неустанной дипломатии». Об этом сообщает РИА Новости.

Военная сила США, по словам американского лидера, должна стать крайним средством в арсенале государства и не использоваться для решения каждой проблемы в мире. Кроме того, как подчеркнул Байден, Вашингтон не стремится к новой холодной войне.

В США многие отреагировали на провозглашённую Байденом миролюбивую политику как на позорный акт сдачи национальных интересов:

https://lenta.ru/news/2021/09/22/bidenspeech/

Журналистка крупного американского телеканала Fox News Лора Инграхам назвала речь президента США Джо Байдена в ООН безвкусной и глобалистской. Фрагмент передачи опубликован на сайте телеканала.

По ее мнению, выступление Байдена еще раз напомнило мировому сообществу, что американский лидер придерживается политического курса бесконечной капитуляции. «Он поставил интересы мирового сообщества выше интересов Соединенных Штатов», — сказала Инграхам.

Ведущая отметила, что слова Байдена о совместных успехах людей по всему миру сильно разнятся с экономическим и социальным положением американцев. Инграхам подчеркнула, что в Соединенных Штатах происходит миграционный кризис на мексиканской границе, рост инфляции и безработицы, а также наблюдается высокая смертность от COVID-19.

Позицию журналистки поддержал сенатор от штата Арканзас Том Коттон. «Эта речь была позором в Организации Объединенных Наций. Джо Байден вошел в ООН и прикрепил гигантский знак “Пни меня” на спину дяди Сэма», — заключил политик.

Об отказе от войн и гегемонии высказался и Китай, главный соперник США (впрочем, китайцы и так уже несколько десятилетий ни с кем не воюют):

https://lenta.ru/news/2021/09/21/napadeniye/

Цзиньпин также заявил, что КНР не будет добиваться гегемонии.

«Китай никогда не будет нападать на другие страны, притеснять кого-либо или добиваться гегемонии», — сказал он.

Ранее Си Цзиньпин оценил последствия противостояния Китая и США. Он сообщил в ходе телефонного разговора президенту США Джо Байдену, что возможный конфликт между Пекином и Вашингтоном поставит под угрозу не только непосредственно Китай и США, но и весь мир. Китайский лидер отметил, что китайско-американское сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам и всему миру.

Безусловно, китайский лидер прав: воевать плохо.

Одно только прекращение нормальной торговли между двумя крупнейшими экономическими державами мира приведёт к колоссальному обвалу ВВП и падению уровня жизни, причём не только в Китае с США, но и в других странах.

Проблема в том, что США и Китай не могут существовать в нынешнем виде одновременно. Один из двух гигантов неизбежно должен рухнуть в борьбе. Я не удивлюсь, если в какой-то момент проигрывающая сторона поймёт, что проигрывает, и примет решение увеличить ставки, пойти ва-банк.