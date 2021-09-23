В Минэкономразвития пояснили особенность новой формулы налога по НДПИ

Новые формулы расчета по НДПИ для горнодобывающей промышленности включат в себя цены отсечения на сырье, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Если мы действующий подход сделаем при любых условиях, то это может повлиять на планы по инвестициям. Очень важно, что в тех предложениях, которые сейчас ближе к компромиссу, [о которых] договорились, там будут некие цены отсечения зафиксированы, когда мы возвращаемся к действующему уровню налогообложения. Это важный момент, это дает гибкость», – цитирует министра ТАСС.

Он пояснил, что ставки НДПИ вырастут, но ретроспективный подход в подсчетах налога на прибыль решили изменить. Власти заинтересованы в том, чтобы система налогообложения была гибкой.

«Иными словами, сейчас хорошая конъюнктура, и мы на нее все ориентируемся, и, действительно, есть рентабельность, есть понимание, что могут и готовы платить вечно. Но такая конъюнктура не вечна, все «коммодитис» развиваются по циклам», – заключил глава ведомства.

Ранее в четверг глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) смогли договориться по налогам.