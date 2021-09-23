 

Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром

23.09.2021, 20:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перепутал расписание, и пытался встретился с Сергеем Лавровым раньше главы МИД Японии Тосимицу Мотэги.

В Нью-Йорке перед встречами глав МИД РФ и Японии Боррель пришел в комнату российской делегации раньше назначенного времени. Его встреча с Лавровым стояла в графике после переговоров российского министра с японским коллегой. Боррель поздоровался с Лавровым и направился в комнату для переговоров, японский министр и его делегация в это время стояли у него за спиной, передает РИА «Новости».

Представителю ЕС объяснили, что встреча запланирована на более позднее время, на что Боррель, Мотэги и Лавров рассмеялись.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН.

Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане.



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