 

Россия выразила сожаления, что нацистский преступник Оберлендер избежал наказания

23.09.2021, 20:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия сожалеет, что умершему нацистскому преступнику Гельмуту Оберлендеру удалось избежать наказания, сообщил советник-посланник российского посольства в Канаде Владимир Проскуряков.

«Сожалеем, что ему удалось избежать справедливого наказания за совершенные преступления, но это не отменяет нашего запроса на передачу материалов уголовного дела об убийстве воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году. Российская сторона пока так и не получила от канадской стороны эти документы», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, нацистский преступник Гельмут Оберлендер, подозреваемый в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны, умер в Канаде.

Ранее в Канаде приостановили процедуру депортации бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, обвиняемого в РФ в убийствах мирных жителей в СССР во время Великой Отечественной войны. В декабре российское посольство в Оттаве заявило, что влиятельные заступники Оберлендера пытаются затормозить лишение его канадского гражданства.

Канада всячески затягивает процесс депортации одного из последних нацистских преступников – бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера. Следственный комитет РФ по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942–1943 годах, когда выяснилась судьба одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды – Оберлендера. В архивных документах управления ФСБ по Краснодарскому краю подтверждается, что Оберлендер участвовал и в других казнях. Оберлендера лишили гражданства Канады.



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