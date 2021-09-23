Диетолог рассказала о неожиданной пользе груш

Эми Гудсон, диетолог, напомнила, что груши приносят пользу здоровью человека. Фрукт помогает уменьшить риски формирования тромбов.

Специалист рассказала, что люди часто недооценивают грушу, как сезонный продукт и отдают предпочтение яблокам, тыкве и кабачкам. Диетолог заявляет, что главная польза этого фрукта – большое количество клетчатки, которая помогает сохранить длительное чувство сытости и не объедаться. В средней груше имеется около 6 граммов клетчатки.

Эксперт объясняет, что фрукт имеет 2 вида клетчатки: растворимую и нерастворимую. Первая способна регулировать уровень сахара и холестерина в крови, нормализует функционирование кишечника. Второй вид участвует в процессе очищения организма, выводит токсические компоненты и снижает риски развития хронических болезней. Также в грушах много флавоноидов – пищевых антиоксидантов, обладающих противовоспалительным действием, они понижают уровень холестерина в крови, участвуют в регуляции кровяного давления и противостоят формированию тромбов.

Источник: lenta.ru