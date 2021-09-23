 

Лукашенко лишил Мисс Беларуси звания майора КГБ после того, как она не смогла отличить роторную жатку от обмолота

23.09.2021, 20:11, Разное
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На недавно прошедшем финале конкурса Мисс Беларуси 2021 произошёл неожиданный инцидент: присутствовавший на событии Президент Беларуси Александр Лукашенко усомнился в честности результатов и, выйдя на сцену, попросил победительницу отличить роторную жатку от обмолота. Однако вопрос президента поставил девушку в ступор.

Конкурс состоял из нескольких частей: обрезание “фашистских” ленточек во дворах на скорость, вышивание наибольшего красно-зеленого флага, пересказ наизусть всех речей Лукашенко и умение вслепую собирать мужей-омоновцев на работу. По итогам всех этапов, победительницей стала 27-летняя майор КГБ Екатерина Лизогубова.

Однако конкурс предусматривал и проведение авторского задания от Александра Лукашенко. Президент попросил последовательно вывести на экран фотографии, где были изображены роторная жатка и обмолот, а затем попросил девушку назвать то, что она увидела. Несмотря на подсказки из зала, победительница конкурса перепутала обмолот с навозоразбрасывателем ПРТ-10. Ответ сильно расстроил Лукашенко.

Сразу после завершения конкурса глава государства лишил Лизогубову звания майора КГБ, а сама девушка прямо в гримёрке была задержана членами группы специального назначения по обвинению в хранении запрещённых веществ.

Днём позже выяснилось, что в ходе онлайн-голосования произошел технический сбой. После повторно проведенного опроса внучка Лукашенко, несмотря на отсутствие своего имени среди кандидаток, с результатом 80% уверенно обогнала свою ближайшую соперницу и стала Мисс Беларуси 2021. Также сообщается, что девушка автоматически станет женой Григория Азаренка, который в свою очередь, неделю назад стал Мистером Беларуси 2021.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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