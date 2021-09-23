Как сохранить свеклу и морковь свежими до следующего урожая: простой и эффективный способ

Во второй половине сентября практически весь урожай с огорода собран. Вопрос о хранении даров природы невероятно актуален для хозяек. Причем речь идет не только о картошке, но и о других овощах. Как сохранить морковь и свеклу свежими, сочными и вкусными до следующего урожая? Можно обойтись без ящиков с песком и глиной. Есть более простой и эффективный метод.

Действенный способ хранения овощей

Хозяйке понадобятся полиэтиленовые пакеты, которые продаются в любом магазине за копейки. С помощью этого нехитрого предмета овощи сохранят свежесть и даже через несколько месяцев останутся такими же, какими их сняли с грядок. Однако после сбора морковку и свеклу надо подсушить.

Для этого овощи оставляют на грядке в ясную, сухую и солнечную погоду. Как только морковь и свекла подсохнут, с них надо срезать ботву, отступая примерно полтора сантиметра от корнеплодов. Для хранения отбираются только неповрежденные овощи. Пакеты должны быть сухими, чистыми и прочными. Морковь и свеклу раскладывают по мешкам по несколько штук.

Их помещают так, чтобы пакеты потом можно было завязать. После заполнения из мешков удаляют воздух. Для этого лучше использовать пылесос. Затем мешки завязывают. Можно поместить каждый из них во второй пакет, чтобы было надежнее и удобнее. Овощи кладут в погреб или подвал. Там они будут хорошо храниться и не займут много места. Благодаря такому способу даже весной морковь и свекла останутся упругими и сочными.