Welt – влияние Кремля на выборы в бундестаг небольшое, так как русские смогут ужиться с любым канцлером

Вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году и попытки российских спецслужб повлиять на ход выборов в бундестаг — это несравнимые вещи, считает Welt. По версии корреспондента Кристофа Ваннера, тогда Кремль действительно был очень активен, стараясь не допустить избрания кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Кто же станет канцлером Германии, для русских не так важно: они смогут ужиться с любым, объясняет он.

Вернёмся к вам, Кристоф. В адрес Москвы постоянно озвучиваются обвинения в попытках повлиять на ход выборов на Западе. Что мы знаем о выборах в бундестаг?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Немецкие спецслужбы обвиняют российские спецслужбы в атаках на бундестаг, причём не только в 2015-м, но и недавно, в связи с выборами в бундестаг. Они якобы пересылали фишинговые письма с целью заполучить конфиденциальные данные депутатов бундестага.

В Москве это, конечно же, отрицают. Другого ожидать и не стоило. Однако я думаю, что вмешательство в выборы в бундестаг ни в коем случае нельзя сравнивать с вмешательством русских в президентские выборы в США в 2016 году. Тогда они действительно были очень активны, так как хотели помочь Дональду Трампу и не допустить избрания Хиллари Клинтон.

В Москве это, конечно же, также отрицают. В заключение я бы хотел сказать, что в действительности русские смогут ужиться с любым канцлером Германии. Они знают, что политика в отношении РФ вряд ли существенно изменится. Зелёные очень критически относятся к газовому проекту, но всё равно: одно дело — заявления в ходе предвыборной компании, и другое — реальная политика, которую они будут проводить, оказавшись у власти. Путин, конечно же, это понимает, и поэтому, я думаю, что влияние на выборы в бундестаг небольшое.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2021 года.