 

Мнение: Героическая оборона Одессы

23.09.2021, 20:02, Разное
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Военный историк Алексей Исаев о героической обороне Одессы в 1941-м году.

Источник: Colonel Cassad



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