Мнение: Героическая оборона Одессы
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Военный историк Алексей Исаев о героической обороне Одессы в 1941-м году.
—
Источник: Colonel Cassad
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Военный историк Алексей Исаев о героической обороне Одессы в 1941-м году.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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