 

Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу – Гончаренко

23.09.2021, 19:58, Новости дня
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По его словам, россиянам запретили свободно передвигаться по Страсбургу – только из гостиницы в здание ПАСЕ.

“Причина – россияне не привиты признанными в Европе вакцинами [от коронавируса]. Повторяется ситуация с летней сессией ПАСЕ, когда российская делегация тоже не приехала из-за условия при приезде в Страсбург присутствовать только на заседаниях ассамблеи”, – написал Гончаренко.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя в Telegram решение ПАСЕ, призвал отказаться от участия в осенней сессии.

“Российской делегации на сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу в связи с тем, что ЕС не признает вакцинацию российским препаратом “Спутник V”. Это несправедливое решение прежде всего по отношению к нашим гражданам. Они избрали своих депутатов, которые представляют их интересы, интересы страны”, – написал Володин.

Контекст:

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 27-го по 30 сентября в гибридном формате, об этом сообщил сайт  Парламентской Ассамблеи.

Предыдущая сессия ПАСЕ состоялась 21–24 июня, она также проходила в смешанном формате.

Вакцина “Спутник V” (регистрационное наименование – “Гам-КОВИД-Вак”) была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 23 августа этого года препарат “Спутник V” одобрили для использования в 69 странах.

Вакцину “Спутник V” критиковало научное сообщество, так как ее зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

15 сентября Всемирная организация здравоохранения приостановила сертификацию российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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