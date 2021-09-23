 

СБУ заявила, что заблокировала масштабный канал реализации контрафактных сигарет. Их сбывали практически во всех регионах Украины

23.09.2021, 19:58, Новости дня
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Отмечается, что подакцизные сигареты организаторы нелегального бизнеса закупали “вчерную” у посредников заводов-производителей, товар хранился на подпольных складах в Ивано-Франковской и Житомирской областях.

“Оптовые партии контрафактной продукции реализовывали практически во всех регионах Украины под видом продукции известных иностранных брендов: как с поддельными марками акцизного налога, так и без них”, – говорится в сообщении.

“Клиентов”, владельцев малого и среднего бизнеса, злоумышленники находили через платформу в Telegram, сигареты им отправляли через сервисы почтовой связи.

Во время обысков правоохранители изъяли сырье для изготовления табачных изделий и сигареты на более чем 1 млн грн, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, черновую документацию и банковские карточки, по которым проводились расчеты, а также около 2 млн грн наличными.

Правоохранители проводят следственные действия, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности и причастные к ней лица, подчеркнули в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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