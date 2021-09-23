Железняк заявил, что глава фракции “Голос” находится “в юридической форме рабства”. Устинова назвала его “рабыней Изаурой”

“Если фракция 14 голосами изберет главу фракции, без вопросов. Но тут такая ситуация, что даже если я захочу сложить с себя полномочия, то пока не изберут нового председателя фракции, все равно, я буду оставаться на должности. Тут речь идет даже не о моей воле, а о такой определенной юридической форме рабства. Это же как с министром. Пока его не уволит парламент, он все равно остается на должности”, – заявил нардеп.

Народный депутат от политической партии “Голос” Александра Устинова после этого комментария назвала Железняка “рабыней Изаурой”.

“Не поверите, но в парламенте появилась своя рабыня Изаура, вернее раб фракционный Железняк. Прямо садомазохизм какой-то. Большинство фракции уже несколько месяцев требует от Железняка уйти, а тот даже вопреки закону зубами за должность держится

Ярик, раб божий, иди уже, не позорься”, – написала она в Facebook.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/5224565634236536

Контекст:

Партию “Голос” презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию “Голос” в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Железняк.

В “Голосе” с весны продолжается кризис. 29 марта ряд нардепов от “Голоса” опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со “Слугой народа”. В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил о выходе из “Голоса”. Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, “которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

В июне черновицкая облорганизация “Голоса” обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская в полном составе вышла из политсилы, винницкая – частично. Черкасская, ивано-франковская и львовская областные ячейки “Голоса” 16 июня потребовали от Рудик добровольно сложить полномочия и провести прозрачный съезд, на котором избрать нового главу партии.

16 июня половина членов депутатской фракции “Голос” объявила о создании парламентского объединения “Справедливость” и о недоверии главе фракции Железняку. В объединение тогда вошли 10 человек. Они инициировали исключение из состава фракции главы партии Рудик.

На съезде партии “Голос” 29 июля из политсилы исключили семерых нардепов, вошедших в объединение “Справедливость”.

7 сентября нардеп Ольга Стефанишина сообщила, что в объединение “Справедливость” входят уже 11 народных депутатов из фракции “Голос” и они избрали руководство объединения. Возглавили объединение нардепы Юлия Клименко и Александра Устинова. В объединение входят 11 человек: кроме Клименко и Устиновой, это Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин и Ярослав Рущишин. Всего во фракции “Голос”, согласно сайту Рады, 20 человек.

В “Голосе”, комментируя заявление коллег, вспомнили, что нардепы имеют право выйти из фракции и что, согласно закону о регламенте Рады, только внефракционные парламентарии могут создавать свои группы. Однако закон о регламенте не запрещает нардепам создавать объединения, не покидая состава фракции. Объединение не имеет таких прав, какие есть у фракций и групп.

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