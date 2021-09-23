Послы G7 заявили, что “обеспокоены” и “разочарованы” процессом судебной реформы в Украине

“Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что предложенный график “не отражает важности и неотложности этой реформы”.

“Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП”, – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, дипломаты обеспокоены законопроектом “О конституционной процедуре” (№4533).

“Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии”, – аргументировали послы стран “Большой семерки”.

По словам дипломатов, “всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7” поскольку “имеет решающее значение для успеха всех реформ в Украине”.

“Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства”, – резюмировали послы.

Запропонований графік не відображає важливості та невідкладності цієї реформи. Посли продовжують закликати Раду суддів та всіх * партнерів забезпечити швидке висування експертів до Етичної Ради ВРП. 2/4

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 23, 2021

Усебічна судова реформа залишається найважливішим пріоритетом для G7 як така, що має вирішальне значення для успіху всіх реформ в * та виконання вимог народу * . Проведення цих реформ покращить інвестиційний клімат і здатність виконувати міжнародні зобов’язання. 4/4

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 23, 2021

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании ВСП. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Законопроект №5068 (о порядке избрания (назначения) на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов) – один из “судебных” проектов, которые инициировал президент Владимир Зеленский в феврале 2021 года. В первом чтении Рада его приняла 19 мая. 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов ВСП и службы дисциплинарных инспекторов.

13 июля Рада приняла законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с предложениями Зеленского. За проект закона проголосовало 305 нардепов.

Законопроект определяет, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия по вопросам добропорядочности, которая состоит из шести членов (три члена должны быть судьями или судьями в отставке, которых предложил Совет судей Украины, еще по одному члену предложат Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украины).

Но в первый состав комиссии по вопросам добропорядочности войдут три судьи и три независимых эксперта (экспертов предложат международные организации, которые предоставляют Украине помощь в сфере борьбы с коррупцией).

Принятие “судебных” законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

13 сентября Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что “не допустит блокировки главной реформы страны”, в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов “Большой семерки”, судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

21 сентября Совет судей Украины объявил о начале отбора на должность члена Этического совета при ВСП по своей квоте.

Представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп от “Слуги народа” Федор Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает Этический совет, который должен обновить состав ВСП.

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