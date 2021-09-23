Мнение: Обучение общению для подростков и взрослых

Вот что я увидела после вчерашнего поста.

Многие женщины уверены, что ПМС, овуляция, беременность, послеродовый период и особенно менопауза – это “бунт гормонов” куда больше подросткового.

Дамы, привыкшие локтями всех расталкивать и реветь, что они слабые женщины, намного крепче подростков, хотя такие же эгоцентричные.

Я не зря выделила жирным шрифтом вчера, что только в подростковый период гормоны имеют настолько большое влияние на личность.

Не физическое самочувствие имеется в виду.

Хотя подростки и физически могут чувствовать себя не очень хорошо из-за скачков роста, но здоровый молодой организм способен с этим справляться.

Чего не скажешь, например, о женщинах в климаксе, у которых “гормоны” нарушают работу сердечно-сосудистой системы, вызывают подъемы давления, головокружение, тахикардию, и у некоторых женщин это протекает жестко и требует помощи врачей.

ПМС тоже у некоторых женщин проходит очень болезненно.

И беременным женщинам бывает нелегко, у некоторых беременность протекает сложно.

Но все это касается физического самочувствия, в какой-то мере психологического, но не эго-идентичности.

Эго-идентичность – это основа личности, это ощущение связи своего тела и своего Я, своего Я и картины мира.

Подросток ощущает разлом детской картины мира и крушение детской идентичности.

Точно так, как выпадают молочные зубы и растут коренные, так рушится старое молочное Я и возникает новое, коренное.

К 16-18 у подростка должна сложиться новая идентичность и новая картина мира.

Эта картина будет дополняться, будет меняться, будет приспосабливаться под изменения условий жизни, но никогда больше не будет происходить того, что происходит с подростком.

С подростком происходит то, что в анимации показывают как вырастание динозавра из яйца.

Яйцо лопается с треском и и оттуда прямо на глазах появляется костлявое чудовище.

Никакое падение короны и крушение иллюзий взрослого человека, даже самое болезненное, нельзя сравнить с этим.

Потому что у взрослого человека уже сформирована какая-никакая личность.

Иногда очень слабая, предательская, некачественная личность, с кучей дыр, злокачественных психзащит, но все-таки личность.

Человек живет с такой личностью плохо, но у него все равно есть внутренние ориентиры и представления о себе.

Есть тождественность себя и Я.

Если он дееспособен, не валяется в тяжелых депрессиях, не имеет психиатрического диагноза, значит эта личность как-то справляется с жизнью.

Эту личность хорошо бы поправить, чтобы улучшить качество жизни, но все-таки личность есть.

А у подростка нет.

Это можно сравнить со строительством дома.

С одной стороны строить сразу правильно намного легче, чем переделывать кривую постройку, вот почему воспитывать подростка легче, чем взрослого, подростки очень пластичны, отзывчивы, легко вовлекаются во все, что их эмоционально трогает, а к взрослому иногда не достучишься, на нем кристаллизованный панцирь, раковина рапана. Взрослый может имитировать бурную деятельность по личностному развитию, но стоять на месте. Мы хорошо это видим в письмах. В подростках намного больше потенциала.

Но если вы сравните кривой дом, в котором можно как-то укрыться от дождя и ветра, и полное отсутствие дома, вам будет примерно понятно, чем подросток отличается от взрослого.

Он находится под открытым небом, у него нет собственных опор, нет ни шалаша, ни палатки. Вот почему он настолько уязвим и подвержен влиянию. Вот почему он сегодня выглядит счастливым, а завтра не хочет жить.

Очень часто родители сами не могут повлиять на подростка и думают, что он не подвержен влиянию. Они путают упрямство и уверенность в себе.

Упрямство – главный признак внушаемости. Если человек открыт диалогу, значит у него есть внутренние опоры, он не боится подвергать сомнению свою картину мира, она у него прочная и гибкая. А вот если человек обороняется, отрицает, возводит стену, значит он защищает то влияние, которое на него уже оказано, боится разрушения своей хрупкой картины.

Оказывают влияние не слова, а сильно заряженные идеи и образы, заряженные эмоционально и даже сексуально. Сексуальность подростка только формируется, она не имеет пока отношения к размножению, но это строительство тех структур, которые потом будут определять его влечения, его умение конкурировать, и не только в любви. Сексуальность тесно связана с агрессией, с конкуренцией, с темой доминирования и подчинения, вот какие паттерны начинают складываться в подростке и это может пугать его, это вызывает в нем противоречивые чувства.

Формируется эго-идентичность – это значит подросток учится общаться с собой, налаживает контакт внутри себя, но сделать это он может только через общение с другими подростками. Как ребенок сначала говорит о себе третьем лице, так подросток учится воспринимать себя сначала со стороны.

Если подросток недоволен собой, если он в конфликте с собой, если он в досаде на себя или даже в гневе, тогда ему и приходят мысли о нежелании жить.

В какой-то мере это всегда манипуляция, но обращенная не к родителям, а к себе. Взрослому сложно представить, но подросток угрожает сам себе, что умрет, если Некто внутри него не перестанет его мучить.

Вот почему сюжеты со вселяющимися в людей призраками, демонами и вредными сущностями так цепляют подростков.

Они переживают это сами.

Внутри них нечто чужое, непокорное, часто зловредное, с чем им сложно сладить.

Это и вызывает желание бегства.

С этой сущностью нужно подружиться и наладить контакт, но делается это через дружбу с другими.

Вчера мне, кроме жалоб на климакс, писали еще, что родительская любовь защищает детей.

Сокровища то считают себя самыми бедными в мире, то уверены, что их любовь способна защитить.

Без уважения к подростку не получится помочь ему.

А уважение – это понимание, что ему необходимо сформировать свои опоры, а не ваши, познакомиться и подружиться со своим Я, а не вашим, слепить свою идентичность изнутри. И любовь родителя – полезное, но не достаточное условие для жизни.

Тема подростков для меня очень важна, поскольку то, чем мы занимаемся в блоге со взрослыми людьми, это та работа, которая должна проводиться с подростками.

Только со взрослыми мы занимаемся работой на материале взрослых, разбираем взрослые письма: о браке, о сексе, о детях, о работе, а с подростками то же самое надо изучать на другом материале, на подростковом.

Для подростка ведущая деятельность – дружеское и приятельское общение. Зачатки романтического тоже есть, но это совсем иначе окрашено.

Если взрослый человек, даже совсем молодой, 20+, ищет пару для досуга тет-а-тет или для совместной жизни, то подростка романтика интересует совсем с другой стороны.

Подросток не думает о том, что может поселиться вместе с кем-то, он даже не хочет проводить тет-а-тет все свободное время, за исключением случаев фанатичной ранней влюбленности. Обычно подростку хочется нравиться “как пара” кому-то, иногда многим, хочется получить особое признание тех, кто нравится ему, но по сути ему хочется научиться быть привлекательным, научиться общаться, научиться выглядеть так, чтобы на него обращали положительное внимание.

Общению в границах мечтает научиться подросток, вот чему, даже если не называет это так и не знает, что это так называется.

Пубертат – сенситивный период для развития навыков общения.

Подросток хочет научиться общаться в компании сверстников так, чтобы его СЗ росла.

Он чувствует, что это возможно, и когда взрослые ворчат, что главное для жизни – хорошо учиться, он не верит, что это главное.

Для него важней иметь популярность в своем кругу или хотя бы видеть лояльность своего круга.

Главный приз для него – обладать обаянием, которое он еще не дифференцирует как отдельное качество, ему кажется, что это и есть его Я. И это Я либо хорошее, либо плохое.

Вот почему не обнаружив в себе умения нравиться, он может возненавидеть себя и захотеть себя разрушать или от себя отказаться.

Иногда он может стремиться разрушать не себя, а других.

Если вы читаете блог давно, вы понимаете, что умение растить значимость – это навыки, которые можно развить.

Причем в некоторых случаях это можно развить быстро.

Из отталкивающего человека можно быстро превратиться в привлекательного.

Если у вас есть ребенок-подросток вы должны это ему объяснить.

Вы должны рассказать подростку, что те парни и девчонки, которым он-она завидует белой или черной завистью обладают не врожденным качеством, а навыком.

Как они этому научились, не важно. Как-то так сложилось с их детства, что они научились нравиться, научились быть классными и спонтанными, и если это произошло рано, кажется, что это родилось вместе с ними. Но если у вашего ребенка пока этого нет, он может этому научиться.

Вы можете научить этому своего подростка, если сами научились чему-то в моем блоге.

Например, вы можете рассказать о системе 12 багов.

Расскажите, что каждый раз, когда в речи проявляется какой-то большой баг, собеседник раздражается, значимость падает.

Но не забудьте предупредить, что у большинства людей много багов, поэтому все привыкли к этому и раздражение не рефлексируют, не чувствуют, что это из-за багов, потому что не видят их.

Зато если в речи человека нет багов или почти нет, к нему быстро возникает симпатия.

Посмотрите вместе с подростком фильмы, где есть обаятельный персонаж и отталкивающий и попробуйте вместе увидеть баги и короны отталкивающего персонажа. Проанализируйте, как обаяние героя растет от его общения в границах. Дайте подростку увидеть, что это именно навык, а не “везенье”. Не дайте ему считать себя невезучим.

Друзья, приведете в комментариях такие фильмы и мультфильмы?

Только описывайте, у кого там рассадник багов и к чему это приводит.

Я скоро сделаю базовый курс на материалах русской классики. Например в коротких рассказах Чехова есть яркие, сильные и очень впечатляющие персонажи-олицетворения всех багов. Я нашла все 12 и покажу вам. У других классиков тоже много интересного про баги и короны, про общение в границах.

Обещайте своему ребенку, что, если он научится держаться в границах, он сможет занимать лучшую позицию в любой компании.

И он сможет нравиться противоположному полу тоже.

Вот это то, чего подросткам действительно хочется, это их ведущая деятельность, это то, что их наполняет мотивацией, от чего появляется энергия на жизнь.

А когда есть энергия, и учиться хочется, и порядок в комнате наводить, и зубы чистить, и спортом заниматься.

Когда энергии нет, не хочется ничего, а чтобы от тебя отстали, хочется провалиться сквозь землю.

Жить без энергии – мучительно. И не надо сравнивать это с климаксом, когда жить как раз очень хочется и хочется удержать молодость. У подростков молодости навалом, а вот с мотивацией жить – перебои.

Многие в письмах спрашивают, можно ли идти на мой предстоящий курс по рыбалке новичкам.

Если вы первый раз видите блог, покупать курс не надо. Дождитесь базовых, я их позже сделаю.

Знание терминологии блога для курса по рыбалке “Траблшутинг” не нужно, там не будет теории, там будет только практика, но этот курс будет сделан на основе кукольного фотосериала “Разморозка” и нужно знать его содержание и его героев.

Если вы новичок, но вам очень хочется пройти курс, посмотрите фотосериал. Это многосерийная и многолинейная история, в которой

показаны все типичные паттерны, важные для прокачки ресурса любви.

В моем профиле в ЖЖ есть ссылки на все сезоны.

Курс будет идти 14 дней, поэтому посмотреть предыдущие сезоны можно будет и во время курса. Но лучше посмотреть заранее.

Для того, чтобы учиться практически действовать в поле, нужен насыщенный контекст.

Вот почему мне потребовалось много сезонов фотосериала, чтобы возник подходящий контекст для обучения.

Те, кто с удовольствием смотрели все сезоны, воспринимают героев как знакомых и живых. Это идеально для нашей цели.

Если вы сезоны не смотрели, посмотрите их заранее и если вам понравится, если вам будет интересно, вам можно купить место на курс. Подробные разборы всех сезонов были в моем блоге по тегу Сериал Разморозка. Если будет очень сложно понять, что происходит с героями, место на это курс покупать не надо.

Места будут продаваться 25-го сентября, в эту субботу, начиная с 12 часов по Москве. Ссылка на покупку мест будет в блоге.

Курс начнется 3 октября, в следующее воскресенье. Стоимость курса будет 20 тысяч рублей.

Проходить курс можно будет в любое время, в удобном вам ритме, но только в течение 14 дней.

Каждая задача курса – это последовательность действий и диалог, отдельный кейс траблшутинга, решение рыбацкой задачи.

Одна задача состоит из нескольких мелких задач.

Вы проходите этот квест вместе с героями, выбираете варианты правильных реакций и действий, сразу видите правильный ответ, идете дальше, пока кейс не завершится.

Рыбацкая задача – это значит, что за короткий эпизод значимость героя, за которого вы играете, должна вырасти.

Обычно это: кого-то вернуть, развернуть в свою сторону того, кто стоит к вам боком или спиной, быстро экологично сблизиться, влюбить в себя. Вот какие задачи в курсе.

То есть вы изнутри должны освоить, как вести себя, как общаться не просто в границах, но и с быстрым ростом значимости.

В жизни вы точно так же “ведете себя”, то есть управляете своим персонажей, делаете ходы за свою фигуру.

Если вам удастся почувствовать, что ваша фигура в жизни как фигура героя в обучающей игре – это персонажи, куклы, за которых действует ваша воля, вы получите что-то вроде инициации.

Учиться на куклах очень полезно, потому что для своей воли вы почти такая же кукла.

Лучше всего, если вам удастся во время курса стать подростком, чтобы вернуть себе пластичность, впечатлительность, любопытство и удовольствие от игры.

То, чем мы занимаемся в блоге, на самом деле – подростковый уровень личности.

Границы активно формируются с 13 лет, а в 21 должны уже быть сформированы. Но это в идеале.

Большинство людей и в 40 лет остаются на уровне “детского солипсизма”, как это называл Пиаже, не различают внешний мир и внутренний, потому что не имеют чувства личных границ, проецируют на других свои желания, рефлексируют вслух вместо речи и не замечают чужой субъектности.

Поэтому мы должны каким-то образом вернуться в пубертат и доразвить то, что пропущено, заполнить пробелы формирования.

Предлагаю вспомнить кукольный фотосериал и рассказать, какие у вас любимые моменты, эпизоды, и почему.

За кого хотелось бы поиграть больше всего?