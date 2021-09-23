Мнение: Три самолета

Я, хоть убей, никак не пойму всю эту дикую историю с нашим самолетом, упавшим в (или, точнее, на) Литву. Как это все могло произойти?

Даже по телевизору совершенно четко рассказывали, и не раз: с “материка” в Калининград полетело НЕСКОЛЬКО наших истребителей (кажется, три). То есть летели ГРУППОЙ. Далее, как утверждают, у одного из “Су” отказала система навигации, и он перестал понимать, куда лететь.

Допустим. “Сушка” стала нарезать круги над облаками, стараясь “сжечь” как можно больше горючего. Так нам красочно расписывал “подвиг летчика” министр обороны Иванов. Опять же – пускай. Вполне возможно, что летчик действительно должен был так себя вести по инструкции. Потом, говорят нам, у летчика кончилось горючее – и он рухнул куда-то на литовское поле.

У меня вопрос – а где, собственно, были ДРУГИЕ самолеты из тех, что летели вместе с нашим “упавшим”? Это что ж, как в песне получилось – “отряд не заметил потери бойца”? Т.е. летели-летели, потом благополучно сели под Калининградом – и тут хватились: ба, да нас же вроде трое было! Эй, ребята, тут третий наш самолет не прилетал? Нет? Странно…

Как такое могло случиться? Допустим, что заметить потерю одного из самолетов невозможно технически. Спрашивается: зачем же тогда летать группой? Если все равно ни черта не видно, даже не поймешь, сколько там с тобой вместе летит “своих” – двое, трое…

Или летчики все ж заметили, что один из самолетов отстал? Странно, что про это во всех СМИ – молчок. Заметили, не заметили? Если да, то почему не попытались найти и “вывести” напарника к своим? Например, при помощи рации? Хрен с ним, с навигационным оборудованием – рация-то работала! Почему ж наши не вышли на связь с летчиком, не помогли ему?

Или ситуация была ШТАТНАЯ? То есть так все и было задумано: летят три самолета вместе, потом один из них – раз! – и отваливает в сторонку. А у командиров оставшихся “сушек” строгий приказ: когда один из тройки вдруг отвалит – не обращать внимания, лететь себе спокойно куда предписано. “Без вас разберутся”.

Как же все было? Какова же правда об инциденте? Сколько можно жевать одну и ту же жвачку насчет пилота, самолета и зловредной Литвы – и не поставить вопрос ребром: где ж были летчики-напарники? Почему улетели, бросили товарища в беде?

Хрен разберешься… (2005)

Интересно, а хоть сейчас, спустя 16 лет – кто-то уже рассказал, что тогда произошло на самом деле?