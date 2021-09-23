 

Путин выразил надежду на скорое вступление в силу Договора о запрете ядерных испытаний

23.09.2021, 19:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия надеется, что уже в ближайшее время удастся создать условия для вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина по случаю 25-летия открытия договора для подписания.

«Рассчитываем, что руководство стран, от которых зависит судьба ДВЗЯИ, проявит политическую волю, и уже в ближайшие годы удастся обеспечить условия для вступления этого важнейшего многостороннего соглашения в силу», – приводится заявление главы государства на сайте Кремля.

В документе отмечается, что позиция восьми государств препятствует превращению ДВЗЯИ в полноценный документ.

«На сегодняшний день документ подписан 185 странами и ратифицирован 170 из них, однако, к сожалению, так и не вступил в силу. Превращению его в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств из числа тех, ратификация договора которыми обязательна», – отметил в заявлении Путин.

Подчеркивается, что «подобная ситуация отнюдь не способствует делу ядерного нераспространения и разоружения».

Напомним, в 2020 году США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.



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