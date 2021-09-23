Лавров начал встречу с главой японского МИД в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН началась встреча министров иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Японии Тосимицу Мотэги.

«Пользуясь случаем, хотел поздравить с успешным выступлением российских спортсменов, участвовавших не только в Олимпийских, но и в Паралимпийских играх», – сказал Мотэги в начале встречи, передает ТАСС.

Он отметил, что хотел бы «провести откровенное обсуждение того, как дальше продвигать наши дела для дальнейшего развития отношений».

Лавров заявил, что российская сторона очень ценит «взаимную заинтересованность развивать экономическое, гуманитарное сотрудничество и взаимодействие на международной политической арене».

«Поздравляю наших японских соседей с очень четким, успешным проведением Олимпийских и Паралимпийских игр. Наша делегация мне рассказывала – и спортсмены, и тренеры, и врачи, и официальные лица, что чувствовали себя как дома», – сказал он.