Россиянин избил врача за осмотр его жены

В Нижневартовске мужчина избил врача-дерматовенеролога за то, что тот осматривал его жену. Медик получил множество травм.

Инцидент произошел во время обычного приема пациентки в одной из местных частных клиник. После того, как женщина покинула кабинет, в него ворвался разъяренный муж и начал наносить врачу удары на глазах у очевидцев. В результате медицинский специалист получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множество ушибов. Правоохранители начали проверку по факту происшествия, сообщает Ura.ru.