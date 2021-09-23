Убывающая Луна: что, по мнению астрологов, обязательно нужно сделать с 22 сентября по 5 октября

Когда Луна убывает, лучше отложить некоторые дела и заняться тем, что принесет пользу и прибыль. В ближайшее время такая фаза приходится на период с 22 сентября по 5 октября. Эксперты рекомендуют избавиться от всего ненужного. Побороть страхи, плохие мысли и привычки, разорвать токсичные отношения. Что можно, а что нельзя делать в этот период? В статье представлены советы астрологов.

22 и 23 сентября

В эти дни Луна пребывает в созвездии Овна. Люди замечают у себя прилив сил. Эксперты советуют заняться делами, которые требуют энергии. Решительным и рассудительным людям будет сопутствовать удача.

Не стоит в это время спорить и вступать в конфликты, давать сомнительных обещаний, брать деньги взаймы. Астрологи не советуют заниматься тем, что вызывает раздражение.

24 и 25 сентября

В этот период Луна находится в Тельце. Дни благоприятны для совершенствования навыков, применения полученных умений на практике. Эксперты советуют заняться решением денежных вопросов и поиском новых источников доходов.

В пятницу и субботу лучше не подчиняться сиюминутным импульсам, а проявлять больше внимания к просьбам окружающих. Надо чутко следить за своими словами и поступками, чтобы не обидеть других.

26, 27 и 28 сентября

Луна находится в созвездии Близнецов. Это отличное время для переговоров, кратковременных деловых поездок и встреч. Эксперты советуют использовать его для получения новых знаний. Личностей, склонных к зависти и лени, в эти дни будут преследовать неудачи. Важно мыслить позитивно, не утрачивать оптимизма.

29 и 30 сентября

В эти дни убывающая Луна находится в созвездии Рака. Они подходят для создания уюта, наведения порядка. В это время люди могут излишне поддаваться эмоциям. Астрологи советуют заниматься теми делами, которые помогают сохранять спокойствие, оптимизм. Кроме того, эксперты рекомендуют проявлять бдительность, не совершать опрометчивых поступков.

1 и 2 октября

Луна переходит в созвездие Льва. В эти дни рекомендуется подводить итоги проделанной работы и постепенно настраиваться на отдых.

3, 4 и 5 октября

Луна пребывает в созвездии Девы. Дни можно использовать для решения вопросов, на которые раньше не было времени. Период подходит для обучения, усвоения новых правил.

Лучше избегать спешки, перенапряжения. Не стоит резко менять планы. В эти дни следует прислушиваться к советам старших.

Дополнительные рекомендации

Убывающая Луна – период избавления от всего ненужного, и в эти дни эксперты советуют провести генеральную уборку в доме, выбросить хлам. Не стоит забывать о поддержании чистоты тела, рекомендуется посетить баню, сауну. Если беспокоит лишний вес, в этот период стоит сесть на диету. Время также подходит для разрыва отношений, которые больше не приносят радости. В этот период гораздо проще решиться на столь важный шаг.

Первые числа октября не подходят для совершения активных покупок. Это может привести к ненужным тратам.

На убывающую Луну многие ощущают упадок сил. В этот период лучше избегать физических перегрузок.