Уютно, тепло, стильно: 10 способов носить свитеры с высоким воротом осенью и не выглядеть скучно

Водолазки и свитеры с высоким воротом хоть и являются обязательными атрибутам прохладных дней, но представляются нам чем-то скучным. Никому не хочется кутать себя в плотный трикотаж до самого подбородка. Однако современная мода предлагает нам пересмотреть свое отношение к вязаным вещам. По задумке дизайнеров, они создают уют и гармонию и больше не являются осенне-зимней униформой. Поговорим о том, как вписать в свой гардероб вязаную трикотажную одежду с высоким воротом.

Мини-юбка и блейзер

Тонкий свитер из верблюжьей шерсти является отличным дополнением к формальным деловым образам. Наденьте такую вещь с трапециевидной мини-юбкой и клетчатым пиджаком нейтрального оттенка. Заправьте свитер внутрь и с помощью декоративного ремня сделайте акцент на талии. Завершить строгий образ помогут лоферы или высокие сапоги.

Комбинезон и ботильоны

Осенью наступает время для экспериментов с многослойными образами. Когда еще вы сможете носить комбинезоны сочных оттенков в тандеме с контрастной водолазкой или свитером? Чтобы выглядеть актуально, выбирайте комбинезон с укороченными штанинами. Завершающим элементом модного сета станут ботильоны.

Клетчатые брюки с высокой талией

Мода на клетчатый принт набрала максимальные обороты. Поэтому наверняка в вашем гардеробе есть укороченные брюки в клетку с завышенной талией. Они отлично справляются с вытягиванием силуэта, если найти им идеальную пару. Например, свитер нейтрального бежевого оттенка со свободными рукавами.

Кожаный пиджак оверсайз

Кажется, нет ничего более банального, чем сочетание свитера и джинсов. Поэтому мы предлагаем вам дополнить сет стильным кожаным пиджаком оверсайз. Чтобы образ окончательно перестал быть банальным, создайте в нем яркое пятно.

Платье-свитер

Пожалуй, самый восхитительный и женственный образ можно создать из платья-свитера, даже если изделие будет выполнено в нейтральном бежевом оттенке. Разрезы на рукавах, высокая обувь и стильные аксессуары сделают ваш лук ярким и неповторимым.

Солнцезащитные очки

До недавнего времени осенью было не принято носить летние вещи и аксессуары. Но если сломать традицию, можно прибавить к своему чувству стиля несколько весомых баллов. Просто наденьте к первому уличному образу со свитером, мини-юбкой и пиджаком солнцезащитные очки и наслаждайтесь остатками погожих дней.

Свитер крупной вязки с джинсами

Если вам удастся отыскать свитер оверсайз с узором “косичка” в тыквенных оттенках, смело кладите его в корзину покупок. Эта уютная вещица будет притягивать к себе внимание даже в тандеме с обычными джинсами.

Шорты и кардиган одного оттенка

Мы уже привыкли к костюмным двойкам, брюки в которых заменены на шорты. Образ с водолазкой будет еще более оригинальным, если вы замените пиджак на кардиган того же цвета. Контрастная черная водолазка, ремень и плотные колготки будут как нельзя кстати.

Летний сарафан и грубые ботинки

Если вы все еще находитесь в поисках собственного индивидуального стиля, советуем вам составить идеальный многослойный образ из летнего сарафана, водолазки и ботинок на грубой подошве. В наши дни особенно ценится умение сочетать несочетаемое.

Тотал блэк и джинсовая куртка

Классический образ тотал блэк можно составить из черных джинсов, черной водолазки и ботинок на тракторной подошве. Чтобы аутфит не казался чересчур мрачным, вы можете надеть сверху джинсовую куртку оверсайз.