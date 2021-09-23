Рассмешил мир, но сорвал овации последователей — FAZ о выступлении Болсонару на Генассамблее ООН

Делегация Бразилии на 76-й сессии Генассамблеи ООН не отличалась дипломатическими манерами: министр здравоохранения Марселу Кейрога показал толпе демонстрантов неприличный жест, а президент Жаир Болсонару проигнорировал требование о вакцинации, пишет Frankfurter Allgemeine. По мнению некоторых экспертов, выступление Болсонару показывает, что он живёт в «параллельной реальности». Однако, как отмечает издание, в своей речи Болсонару обращался совсем не к миру, а к своим собственным последователям, которые «чествовали его как героя».



Reuters

Марселу Кейрога на некоторое время задержится в Нью-Йорке. Однако не по собственному желанию: перед отъездом бразильской делегации, принимавшей участие в мероприятиях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр здравоохранения получил положительный результат теста на коронавирус. Поэтому следующие несколько дней Кейрога пробудет на самоизоляции. Возможно, там он найдёт время подумать о ситуации в своей стране — и о своём собственном поведении. Потому что он сам попал в заголовки газет. В понедельник вечером Кейрога, проезжавший мимо группы демонстрантов, показал толпе средний палец, пишет Frankfurter Allgemeine.

В остальном делегация Бразилии не отличалась дипломатичностью. Всё началось со встречи президента Жаира Болсонару и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в понедельник. Джонсон поблагодарил журналистов и призвал бразильского лидера привиться британской вакциной AstraZeneca. Он заявил Болсонару, что уже привился двумя компонентами вакцины. Болсонару показал на себя, затем отрицательно помахал пальцем и произнёс: «Ещё нет». Затем он рассмеялся. Министр здравоохранения Бразилии, который, вероятно, на тот момент был уже заражён, смеялся на заднем плане.

Британские СМИ в тот же день подвергли Болсонару резкой критике. Отсутствие прививки также вызвало удивление у делегаций из других стран, поскольку они условились, что перед визитом в Нью-Йорк все участники Генассамблеи ООН пройдут полную вакцинацию. На следующий день Болсонару как единственный глава государства, не сделавший прививку, первым выступил на открытии сессии Генассамблеи. Он проигнорировал представителей умеренного крыла правительства Бразилии, рекомендовавших ему проявить дипломатичность, чтобы Бразилия не оказалась в ещё большей международной изоляции. Вместо этого Болсонару вновь «пропел дифирамбы» неэффективным «профилактическим» препаратам от коронавируса. Он представил миру «искажённый образ Бразилии».

Некоторые эксперты, указывая на явно ложные и противоречащие друг другу тезисы речи Болсонару, утверждают, что он живёт в «параллельной реальности». По словам Болсонару, правительство Бразилии свободно от коррупции. Однако расследование по подозрению в коррупции его самого и членов его семьи находится в самом разгаре. Он подчеркнул, что в Бразилии действуют «прекрасные законы» об охране окружающей среды, а с момента его вступления в должность площадь вырубки лесов в бразильской Амазонии увеличилась более чем вдвое. Он заявил, что правительство активно поддерживало прививочную кампанию, несмотря на наличие свидетельств, доказывающих, что предложения о поставках вакцины оставались без ответа в течение нескольких месяцев, а Болсонару долгое время высмеивал саму идею вакцинации, пишет издание.

Речь Болсонару длилась 12 минут. Она была обращена не к миру, а к последователям в своей собственной стране. Они «чествовали его как героя». Для всех остальных его выступление было «маловажным, если не смешным». Некоторые из присутствующих аплодировали. Среди них и министр здравоохранения Кейрога, который сопровождал Болсонару на пленарном заседании Генассамблеи и которому теперь предстоит дожидаться возвращения на родину. Тем временем в администрации президента сообщили, что сам президент и его делегация пробудут на самоизоляции до конца недели, пишет Frankfurter Allgemeine.