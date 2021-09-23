Горевой: Москва планирует в ноябре объявить патриарха Варфоломея еретиком. Официально

Русская православная церковь (РПЦ) вполне серьезно собирается объявить Вселенского патриарха Варфоломея еретиком. Недавно прошла подготовительная конференция богословов для обоснования технических деталей. Окончательное решение планируют принимать в ноябре этого года. Московский патриарх Кирилл боится сам выносить такие решения, а потому собирает Архиерейский собор, чтобы разделить ответственность за это с более чем четырьмястами архиереями.

16-17 сентября 2021 в Москве состоялась конференция “Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения”. К ее проведению были подключены крупнейшие интеллектуальные мощности РПЦ – Синодальная библейско-богословская комиссия и Общецерковная докторантура. Курировал все это отдел внешних связей. Это уже говорит о практическом применении этой конференции в международной активности.

Главный лейтмотив конференции – осуждение Вселенского патриарха Варфоломея и доведение собственной правоты и вообще исторических нарративов Москвы. Поэтому не следует ожидать от этой конференции взвешенных академических дискуссий, профессиональных подходов и осторожных высказываний. Ее цель заключалась в другом – “доказать”, какой плохой Константинополь и какая красивая РПЦ.

В рамках конференции презентовали сборник исследований и документов “Воссоединение Киевской митрополии с Русской православной церковью”. Причем было это подано, как некое новое научное исследование, отмечено, что “впервые публикуются сотни архивных документов”. Хотя эта книга, по современным меркам, не нова. Она была выпущена еще в 2019 году.

Примечательно, что значительный пласт собственно исследований – это полемика с историком, исследователем Сорбонского университета Константином Ветошниковим, который опубликовал на аналитическом портале Cerkvarium подробное рукопись “Ответ на аргументы представителей РПЦ по “полной передаче” Москве юрисдикции над Киевской митрополией в 1686 гг.” (Сейчас текст недоступен онлайн, зато готовится печатное издание). Так вот, чего-то кардинально нового, каких-то прорывов качественно новых фактов, в научных дискуссиях с 2019 года не произошло. А значит позиция Московской патриархии в академическом плане довольно слабой.

Однако сама цель этой конференции отнюдь не поиск истины. Ее роль это обоснование “ошибочности” действий патриарха Варфоломея для его дальнейшего осуждения.

Архиерейскому собору РПЦ нужен какой аргументы, чтобы признать Варфоломея еретиком. Вот их и должны наработать в течении конференции. Об этом довольно прозрачно намекает и сам Московский патриарх Кирилл и даже анонсирует, за что судить Варфоломея – за искажение, по мнению Москвы, учения о первенстве в церкви.

Всего в православии есть две модели взгляда на первенство.

Первая модель, она же греческий, устанавливает определенные прерогативы для первой кафедры (ранее это был Рим, а после Великого раскола – Константинополь), в первую очередь общую модерацию и право апелляционной инстанции.

Вторая модель, которую разделяют в России, заключается в том, что каждая автокефальная церковь полностью самостоятельная и первенство чести Константинополя – это лишь красивый статус, без реальных полномочий. Фактически идет война интерпретаций понимания самой Православной церкви: это Федерация автономных структур с единственным представительным центром или это Конфедерация полностью независимых субъектов, которые добровольно объединились в содружество.

Однако даже если Москве удастся хоть как-то осудить Варфоломея за немосковское толкование экклезиологии (науки о церкви), то это вряд ли поможет РПЦ в ситуации с Украиной. Потому что из нарратива о неправильном понимании первенства они выводят следующий тезис – мол, Варфоломей вмешался в дела другой поместной церкви. Но это не соответствует действительности.

Перед тем, как предоставить автокефалию, Вселенский патриархат отменил акт 1686 года, вернул власть над незаконно присвоенной РПЦ Киевской митрополией и уже потом предоставил томос своей собственной части. Так, с октября 2018 по январь 2019 все украинское православие находилось в составе Вселенского патриархата, пока не было предоставлено томоса. И если в этом деле и было посягательства, то исключительно со стороны Москвы на Киевскую митрополию.

Кстати, Фанар в вопросах автокефалии действовал очень осторожно. Константинопольские патриархи оказывали автокефалию исключительно своим территориям, то есть самостоятельно уменьшали свою власть в пользу новых церквей. Так было с Элладской, Румынской, Болгарской, Албанской и Чешской церквями. Даже Грузинской церкви Константинополь не оказывал автокефалию, он, как это прописано в томосе, только хранил и подтверждал то, что веками и так было, есть независимая Грузинская церковь. И Константинопольский патриарх Димитрий не претендовал на духовную власть над Тбилиси, он четко в томосе пишет, что упомянутая церковь в свое время получила автокефалию от Антиохии.

Итак, Москва планирует в ноябре 2021 объявить патриарха Варфоломея еретиком. Официально. За то, что он не разделяет московской интерпретации устройства церкви. И это будет первый шаг. Далее ждать действия Варфоломея. Это такая игра Москвы на повышение ставок. После ответа, они сделают следующий шаг – объявят Варфоломею анафему.

Причем не напрямую подвергнут анафеме – на это у них не хватит смелости. Они, как на протяжении последних 100 лет, разыграют такую гибридную схему – скажут, что своими действиями патриарх Варфоломей сам поставил себя за пределы церкви, а РПЦ только констатирует это. Ведь анафема – это отлучение от церкви. И они это подадут, как Варфоломей сам себя отлучил. Они уже так говорили о Льве Толстом, патриархе Филарете, Глебе Якунине и других.

Только вот РПЦ в этом не поддержит ни одна другая автокефальная церковь. Если никто в солидарность с Москвой не разорвал евхаристического общения, то и на объявление ереси, безусловно значительно серьезнее шаг, тоже никто не пойдет. Поэтому получится, что только РПЦ признает Варфоломея еретиком. А по православным канонам, молящийся с еретиком сам признается еретиком. Поскольку с Варфоломеем никто не будет разрывать отношений и продолжать общение, то Москве придется впоследствии признать еретиками всех православных иерархов, в том числе и самых верных им сербов. Таким образом Моспатриархия канонически загоняет себя в ловушку. Ибо или следования канонам и изоляция, или гибридные отношения, но в нарушение канонов.

Думаю Кирилл выберет второе. Он психологически не готов к изоляции. Это будет разве что вынужден, последний шаг загнанного в тупик иерарха. Зато его вероятный преемник – Тихон (Шевкунов), крещен российских медиа “духовником Путина”, куда больший изоляционист, и может в будущем завести РПЦ в тупик.

Митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов) довольно тепло относится к старообрядцам и считает большой трагедией никоновский раскол, а потому может его и исправить. Греки далеко, а свои староверы здесь, рядом. Тогда РПЦ превратится в замкнутую конфессионально-этническую общность, подобную армян. Будет не православной церковью в России, а церковью этнических русских.

Источник: Радіо Свобода

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