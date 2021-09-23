 

В СБУ заявили о ликвидации группы, которая терроризировала жителей города в Одесской области

23.09.2021, 19:08, Новости дня
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Правоохранители задержали четверых участников банды, в нее входили “уроженцы одной из закавказских стран с криминальным прошлым”, утверждают в ведомстве.

Подозреваемые требовали от потерпевших крупные суммы денег и имущество. Они создавали искусственные конфликтные ситуации, применяли психологическое давление и физическую расправу, чтобы заставить потерпевших платить, рассказали в СБУ.

Задержанные похитили местного жителя, угрожали ему убийством и пытались отобрать земельный участок стоимостью 200 тыс. гривен. Потерпевшего заставляли переоформить землю на них, чтобы погасить несуществующий долг, констатировали в СБУ.

Место пребывания всех участников группировки установили, их задержали. На момент проведения спецоперации они везли владельца земельного участка в багажнике автомобиля, к нему применяли пытки, отметили в спецслужбе.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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