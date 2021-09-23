 

Прибрежный северо-восток США — горячая точка глобального потепления

23.09.2021, 18:58, Новости дня
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Новое исследование, проведенное под руководством Массачусетского университета в Амхерсте, впервые показывает не только то, что прибрежный северо-восток — от штата Мэн до Делавэра — нагревается быстрее, чем большинство регионов Северной Америки, но и что это нагревание связано с радикальными изменениями в океане и атмосферных условиях над Северной Атлантикой. Об этом сообщает портал Phys.org.

«Что означает глобальное потепление для Северо-Востока?» — спрашивает Амбариш Кармалкар, профессор геолого-геофизических наук и исследователь Северо-восточного центра науки по адаптации к изменению климата в Массачусетсе и ведущий автор статьи.

Когда Кармалкар начал заниматься этим вопросом, он начал замечать два сбивающих с толку явления: прибрежный северо-восток нагревается быстрее, чем большинство других регионов США, и северо-западный Атлантический океан также нагревается намного быстрее, чем все прибрежные в целом.

Основные выводы здесь заключаются в том, что наблюдаемое потепление на прибрежном северо-востоке является исключительным. Некоторые из крупнейших населенных пунктов США страдают от потепления больше, чем другие.

Кроме того, исследования Кармалкара показывают, что не только северо-восточные зимы становятся теплее, как ожидалось, но наблюдается и значительное быстрое потепление летом вдоль побережья.



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