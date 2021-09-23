Пётр Толстой после победы на думских выборах вернёт потомственное дворянство

Российский политик Пётр Толстой, вошедший в состав VIII Госдумы по итогам выборов, получит право на потомственное дворянство в марте 2022 года по выслуге лет, сообщили в Администрации президента. Его предки имели графское достоинство в Российской империи, которого лишились в 1917 году.

Как пояснили в Администрации президента, выслуга в III или выше классном чине на протяжении 10 и более лет даёт право на потомственное дворянство согласно действующему Гражданскому кодексу. В настоящее время это почётное звание в основном получают федеральные министры и сенаторы, однако и среди членов Госдумы есть немало дворян. Первыми получили титул в 2003 году графы Зюгановы и князья Жириновские-Белозерские. Потомственной дворянкой является также первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, а посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская удостоена личного пожизненного дворянства с присвоением титула баронессы.

«Это славная традиция империи – присваивать лучшим людям знатные титулы. Пётр Толстой очень много сделал для России. Его заслуги не меньше, чем у его пра-пра-прадеда Льва Николаевича Толстого. Да и если собрать вместе все статьи Петра Олеговича, изобличающие иноагентов, русофобов и вражеских шпионов, то получится том потолще, чем «Война и мир». Я думаю, что будет справедливо, если он восстановит славное имя своих предков», – считает предводитель фракции дворянства в Госдуме, член КПРФ Семён Трубецкой.

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