 

Эрдоган заявил о завершении сделки по С-400

23.09.2021, 18:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПостоянное давление на Турцию со стороны США по вопросу С-400 неприемлемо, сделка завершена, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в США.

«Пусть сначала США исправят свою ошибку в том, что они не продали нам (новейшие истребители) F-35 под предлогом С-400. Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться. Сделка с Россией закончена, назад дороги нет», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet, передает РИА «Новости».

Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США.

Напомним, в июне Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у РФ зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.

Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.



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