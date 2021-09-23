 

«Талибан» решил отправить послов в признавшие смену власти в Афганистане страны

23.09.2021, 18:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Талибан» (движение запрещено в РФ и признано террористическим) решил назначить послов в тех странах, которые признают новые власти Афганистана, сообщил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид.

«После того, как они нас признают, если они признают наше правительство, тогда мы направим к ним своих послов, и мы надеемся, что это скоро произойдет», – сообщил Муджахид в интервью РИА «Новости».

Он также отметил, что в случае признания Москвой нового афганского руководства в Россию отправится новый посол.

«Мы приветствуем посла РФ в Афганистане и просим, чтобы между нами были отличные дипломатические и политические отношения», – заключил представитель талибов.

Напомним, выступление главы Афганистана в Генассамблее ООН планировалось провести 22 сентября. Однако Ашраф Гани бежал из страны, захваченной «Талибаном». Талибы изъявляли желание выступить в ООН.



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