 

Эрдоган рассказал об ожиданиях от переговоров с Путиным в Сочи

23.09.2021, 18:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября.

«Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов.

Между тем, Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма.

Напомним, МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / США пригрозили ВАДА прекращением финансирования

01.03 / Шендерович о Крыме и Донбассе: В России понимают мерзость произошедшего многие. Счет идет на миллионы

09.10 / В Украине – новый рекорд по COVID-19, в Стокгольме назван лауреат Нобелевской премии по литературе. Главное за день

28.08 / На Украине предложили лишить избирательных прав сотрудничающих с Россией граждан

04.09 / Адвокат Ефремова попросил не лишать актера свободы

17.06 / “Непотребщина”. Екатерина Варнава обнажила ягодицы

02.09 / Компания Lenovo представила две новые модели ноутбука

14.08 / Пушков констатировал крах стратегии США по Ближнему и Среднему Востоку

28.06 / Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 27 июня

28.02 / Лавров указал СЕ на дискриминацию русскоязычного населения Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика