 

Более 250 тысяч проголосовавших онлайн москвичей получили призы

23.09.2021, 18:40, Разное
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Программа была направлена на стимулирование потребительского спроса в Москве. Она проводится в четвертый раз и зарекомендовала себя эффективным социально-экономическим инструментом, заявил Мохте.

Он отметил, что на думских выборах по программе были впервые разыграны квартиры. Также участники выиграли автомобили и 250 тысяч призов, уточнил он.

“Участником акции #ВыбираемВместе программы “Миллион призов” мог стать любой житель Москвы, проголосовавший онлайн на выборах с 17 по 19 сентября. Победителей определял генератор случайных чисел. В акции приняли участие более 1,9 млн человек, так что каждый восьмой участник программы стал победителем”, – сказал Мохте.

Розыгрыш призов проходил в течение трех дней в эфире телеканала “Москва 24”. В первый день разыграли 10 квартир, во второй – пять, в третий – шесть.

В начале октября МТПП проведет мероприятия для победителей розыгрыша квартир. Счастливчикам нужно до 30 сентября активировать промокод на сайте ag-vmeste.ru. Неактивированные коды будут аннулированы, сказал Мохте.

Что касается призовых баллов, то их необходимо обменять на призы до 31 декабря текущего года.

На онлайн-голосование в Москве записалось более двух миллионов человек. Оно проходило с 17 по 19 сентября. Явка превысила 96,5%.



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