Володин предложил российской делегации отказаться от участия в заседании ПАСЕ

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин обратил внимание, что российской делегации, участвующей в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, запретили свободное перемещение по Страсбургу. Данное решение, по словам спикера, принято в связи с тем, что представители России вакцинировались препаратом “Спутник V”, который не признается на территории ЕС.

Спикер Госдумы назвал этот запрет несправедливым главным образом по отношению к российским гражданам, которые избрали своих депутатов и делегировали им возможность представлять интересы государства.

“Нарушение прав российской делегации есть не что иное, как нарушение прав всех граждан Российской Федерации”, – заявил Володин.

Он также подчеркнул, что подобные решение принимаются с целью лоббирования продукции крупных американских и европейских фармацевтических компаний. Спикер ГД отметил, что российская вакцина уже одобрена более чем в 70 странах мира.

Володин увидел в решении ПАСЕ попытку политизировать процесс признания вакцин. По мнению председателя ГД, российская делегация должна быть допущена для представления интересов граждан РФ без каких-либо ограничений. Он отметил, что дискриминация парламентариев неприемлема. В ином случае можно отказаться от участия в заседании ПАСЕ.

“В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ”, – уверен Володин.

Спикер Госдумы предложил Парламентской ассамблее определиться: она является местом для дискуссий или лоббирующей чужие интересы организацией.

Отметим, что этот вопрос и тему прошедших выборов Вячеслав Володин раскрыл в ходе интервью на канале “России-24”, которое можно посмотреть вечером 23 сентября.