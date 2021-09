Эксперт рассказала, переносится ли «КовиВак» легче «Спутника V»



Чтобы ответить на вопрос о том, насколько эффективна любая вакцина, стоит прежде всего обратиться к научным источникам, а не в частным мнениям отдельных специалистов или заявлениям властей, считает врач-инфекционист Евгения Насонова.

Так, в старейшем рецензируемом медицинском журнале The Lancet, который пользуется огромным авторитетом во всем мире, вышли две статьи об эффективности и безопасности вакцины «Спутник V — отдельно по I/II и III третьим фазам клинических испытаний. Также была опубликованы данные по безопасности вакцины, собранные на основании промежуточных результатов вакцинации в Аргентине. Во всех этих исследованиях заявлено о высокой эффективности «Спутник V» (91,6%), безопасности и хорошей переносимости.

Что касается возможной токсичности препарата, то 94% всех побочных эффектов были 1-ой степени, то есть самой легкой.

Врач напомнила, что по следам обеих статьи в The Lancet были опубликованы критические комментарии исследователей с вопросами к разработчикам вакцины, и к ним часто апеллируют противники вакцинации. Однако на все эти вопросы были даны ответы и опубликованы в виде комментариев в журнале. Позже в The Lancet вышла заметка «Sputnik V COVID-19 vaccine candidate appears safe and effective» за авторством английских коллег, резюмирующая убедительность и надежность опубликованных данных.

Таким образом, данные об эффективности вакцины максимально прозрачны, прошли строгий контроль, признаны мировым научным сообществом, пояснила врач.

Есть еще несколько англоязычных статей, которые находятся в статусе препринта (preprint). Это значит, что исследования еще не прошли экспертную оценку и могут быть не приняты для публикации в рецензируемом журнале или отправлены на доработку, поэтому все выводы не стоит считать окончательными.

«Данных об эффективности против новых штаммов пока нет. Заявления в твиттере и СМИ о том, что Спутник лучше любой другой вакцины работает против дельта-штамма в расчет нельзя брать»

Насонова Евгения Алексеевна

эксперт

Врач-инфекционист в отделении по лечению коронавирусной инфекции («красная зона») ГБУЗ ИКБ 2 ДЗМ

Что касается данных об эффективности и безопасности вакцины «КовиВак» научного центра им. Чумакова, то их просто нет. Недавно разработчики заявили, что ждут публикацию клинических испытаний с добровольцами, но пока новостей об этом не было.

«На Петербургском экономическом форуме озвучили цифру 80%, но она ничем не подтверждается. Об этой вакцине ничего не известно, именно поэтому вокруг нее сформировался «спасительный» флер», — заключила Евгения Насонова.