Ученые назвали продукт, снижающий риски развития гипертонии

Ученые рассказали о продукте, который помогает понижать риски возникновения сердечно – сосудистых болезней. Основным продуктом в борьбе с гипертонией считается брокколи.

Исследователи заявляют, что много людей имеют повышенное давление, но многие даже и не догадываются об этом. Доктора отмечают, что именно у таких пациентов имеются высокие риски смерти от сердечного приступа. В группу риска попадают люди, которые имеют лишний вес, вредные привычки или родственников с отягощенным анамнезом. Риски болезни увеличиваются с возрастом.

Эксперты верят, что бороться с проблемой необходимо не только препаратами, а и детально продуманным рационом. Основным продуктом, который помогает стабилизовать давление считается брокколи. В овоще много фолиевой кислоты, фитоэстрогенов, витамина C, калия и магния. Ученые полагают, что употребление 4-х порций брокколи в неделю снизит артериальное давление в сравнении с теми, кто лакомится только одной порцией в месяц. Они рекомендуют есть овощ в сыром виде или готовить его на пару.

Источник: lenta.ru