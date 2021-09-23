 

Пользователи запрещенной в Украине соцсети “ВКонтакте” на юге и востоке страны распространяют прокремлевский контент – исследование

23.09.2021, 18:16, Новости дня
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Отмечается, что через украинских пользователей “ВКонтакте” проходило значительное количество прокремлевской пропаганды.

“Среди пользователей “ВКонтакте” активно распространяют идеологический контент, на юге и востоке Украины преобладают открыто пророссийские аккаунты: они пропагандируют идеи так называемой “Новороссии” и распространяют контент с антиукраинских групп и сообществ”, – подчеркивается в докладе.

В частности, из 30 самых идеологически активных пользователей соцсети около трети – открытые сторонники сепаратистской идеологии. Большинство самых популярных лидеров мнений в соцсети “ВКонтакте” имеют прокремлевские взгляды, они публикуют фото с запрещенной в Украине георгиевской лентой, гербом СССР.

Анализ открытых данных “ВКонтакте” строился на основе 180 113 публичных профилей жителей юга и востока Украины, имевших хотя бы один авторский пост. Российской соцсетью активно пользуются жители Николаева, Мариуполя, Херсона, Мелитополя и Бердянска.

Контекст:

Доступ к соцсетям РФ и другим российским и сепаратистским ресурсам ограничен в Украине с мая 2017 года в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

В санкционный список попали “ВКонтакте”, “Одноклассники”, сервисы Mail.Ru и “Яндекс”, сайты российских антивирусных компаний “Лаборатория Касперского” и “Доктор Веб”. В 2018-м и 2019 году в документ вносились изменения (указы №176/2018 и №82/2019).

15 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил еще на три года запрет российских соцсетей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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