 

“Не зовем никого”. Василиса Фролова рассказала, почему отказывается от няни для своего шестимесячного сына

23.09.2021, 18:16, Новости дня
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“Мы принципиально не зовем никого помогать. Я очень наслаждаюсь этим моментом, потому что так долго об этом мечтала, что не хочу пока что отдавать маленького ребенка кому-то неродному. Хотя мне кажется, что скоро мы будем обращаться за помощью к няням”, – заявила она.

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Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)

Контекст:

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул “Вице-королева Харькова”. Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

До рождения сына Родиона, который появился на свет 7 марта, Фролова работала на телеканале “Прямий” и вела эфиры на “Радио НВ”. В апреле она сообщила, что вернулась на работу.

Отцом ребенка является украинский телепродюсер Дмитрий Котеленец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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