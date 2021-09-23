Политолог Кулик: Председатель святошинских оперов ГФС Алексей Соляник – едва ли не самый богатый человек в Госфискальной службе

“Председатель святошинских оперов ГФС Алексей Соляник – едва ли не самый богатый человек в ГФС, согласно декларациям сотрудников службы. История с пятью квартирами, офисом и двумя домами общей оценочной стоимостью в 40 млн грн у чиновника среднего звена меня действительно заинтересовала. Оказалось, что господин Соляник если не “первый после бога” в ГФС, то как минимум один из первых. Живет он гораздо лучше действующего руководства фискалов”, – заявил эксперт.

По его информации, состояние Соляника больше, чем доходы и.о. председателя ГФС Анатолия Александрова и его заместителя Игоря Орленко.

“Судите сами. Берем декларацию временно исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Александрова Анатолия Анатольевича. Только две квартиры. Причем одна из них в Черноморском, а вторую господину Александрову предоставляют в пользование. Ни одного земельного участка. Даже авто нет. И жалких 450 тыс. грн денежных активов против 3,75 млн грн Соляника. Что ж, возьмем декларацию заместителя председателя ГФС Игоря Орленко. Одна квартира и один дом. И 60 “позорных” соток земли. По денежным активам Орленко также позади Соляника, 2,8 млн грн против 3,75. То есть полный проигрыш заместителя председателя ГФС подчиненному”, – отметил Кулик.

Политолог сообщил, что также пересмотрел десятки деклараций коллег Соляника из Главного управления ГФС в Киеве и достойных “конкурентов” не нашел.

“Например, чтобы не быть голословным, Гармидаров Петр Петрович, занимающий аналогичный пост начальника отдела. Квартира, дом, участок. 13-летнее авто. Денежных активов – 15 тыс. грн. Как-то не по-человечески. Посмотрим состояние главного государственного инспектора ГФС в Киеве Ярославы Шершун. Две квартиры – и все; авто, участков, домов – нет. Копнем глубже. Начальник отдела эксплуатации имущества управления материально-технического обеспечения Вадим Куркин. Две квартиры, одна из которых в Фастове, маленький дом на 51 м². Авто Opel Vectra 1994 года – здесь только гомерический смех коллективных Соляников”, – написал эксперт.

Он заявил, что Соляник “лучший в ГФС в номинации “личное состояние”.

“Предлагаю руководству ГФС на то время, что осталось этому органу, закрепить лидерство Соляника на официальном уровне. Сделать на сайте ГФС отдельный раздел “самый богатый сотрудник ГФС”. Доску почета или стенгазету на входе… Одним словом, нужно, чтобы люди знали своих героев с налоговых фронтов”, – подытожил Виталий Кулик.

—