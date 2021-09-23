ЦИК, ЦИК, откройтесь!

Политологи просят Эллу Памфилову не мешать им исследовать российские выборы: открытое письмо.

Уважаемая Элла Александровна!

Мы, избиратели, политологи, политики и представители общественности, возмущены и озабочены тем, что ЦИК РФ создала серьезные препятствия для анализа электоральной статистики.

Ранее любые данные об итогах голосования (по УИК, по ТИК, по ОИК, по регионам и в целом по России) можно было скачать с сайта ЦИК в формате Эксель. Был и менее удобный, но вполне реальный вариант — скопировать данные в эксель-таблицу со страницы в HTML-формате. Это позволяло достаточно быстро делать анализ электоральной статистики — как для выявления ошибок в итоговых протоколах избирательных комиссий, так и для политологических исследований.

Теперь мы лишены такой возможности. Сайт ЦИК больше не предоставляет данные в формате Эксель. А данные в HTML-формате закодированы таким образом, что их невозможно скопировать в табличный формат.

Фактически ЦИК реализует принцип ограниченной открытости: данные доступны для просмотра, но они не доступны для компьютерной обработки.

По сути, это означает создание гигантских затруднений для электоральных исследований. Нам, политологам, аналитикам, предлагают вернуться в ХХ век, когда все цифры вводились вручную.

Наносится серьезный удар по политологической науке, одно из важнейших направлений которой связано с анализом электоральной статистики. Наносится серьезный удар и по практической работе, связанной с анализом прошедших выборов, их представлением в СМИ и подготовкой к новым выбором.

Кроме всего прочего, следует учитывать, что любые попытки затруднить исследования в области электоральной статистики могут трактоваться мировой научной общественностью исключительно как стремление скрыть следы фальсификаций.

Мы надеемся, что создание этих препятствий обусловлено лишь непониманием со стороны руководства ЦИК специфики электоральных исследований, а не желанием уничтожить эти исследования вообще.

Просим Вас принять меры для восстановления возможности работы с электоральной статистикой на уровне XXI века.

Байнова Мария Сергеевна, кандидат социологических наук, член УИК с правом совещательного голоса

Большаков Иван Викторович, член РАПН, руководитель аналитического управления партии «Яблоко»

Бузин Андрей Юрьевич, кандидат физико-математических наук, кандидат юридических наук, член избирательных комиссий разного уровня (от УИК до ЦИК) в разные годы, член Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ 2010–2015 и Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020, член совета движения «Голос», включенного в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функцию иностранного агента

Вайпан Григорий Викторович, кандидат юридических наук

Воробьев Николай Иванович, кандидат юридических наук, член-корреспондент Российской муниципальной академии, председатель Избирательной комиссии Тамбовской области 1993–2003, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020

Галлямов Аббас Радикович, кандидат политических наук, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020

Гельман Владимир Яковлевич, кандидат политических наук

Голосов Григорий Васильевич, доктор политических наук, декан факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020

Гришин Николай Владимирович, доктор политических наук, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020

Киселёв Константин Викторович, кандидат философских наук, член РАСО, депутат Екатеринбургской городской думы

Ковин Виталий Сергеевич, кандидат исторических наук, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020, член совета движения «Голос», включенного в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функцию иностранного агента

Козлов Владимир Николаевич, кандидат географических наук

Коргунюк Юрий Григорьевич, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, руководитель исследовательского комитета по сравнительному изучению партийных и избирательных систем РАПН, член Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ 2010–2016

Куртов Алексей Анатольевич, президент РАПК, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020

Кынев Александр Владимирович, кандидат политических наук, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020

Лукьянова Елена Анатольевна, доктор юридических наук, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020, член Общественной палаты РФ 2010–2014

Любарев Аркадий Ефимович, кандидат юридических наук, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020, член совета движения «Голос», включенного в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функцию иностранного агента

Мельконьянц Григорий Аркадьевич, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020, сопредседатель движения «Голос», включенного в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функцию иностранного агента

Минтусов Игорь Евгеньевич, президент Европейской ассоциации политических консультантов, член правления РАСО, член правления РАПК, член УИК № 144 с правом решающего голоса (г. Москва), член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020

Минченко Евгений Николаевич, президент РАСО, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020

Михалёва Галина Михайловна, доктор политических наук, профессор РГГУ, член Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ 2010–2016

Молчанов Олег Анатольевич, заместитель председателя Экспертно-консультационного совета при Избирательной комиссии Самарской области

Надеждин Борис Борисович, кандидат физико-математических наук, депутат Государственной Думы 1999–2003, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020

Нечаев Андрей Алексеевич, доктор экономических наук, председатель партии «Гражданская инициатива», министр экономики РФ 1992–1993

Орешкин Дмитрий Борисович, кандидат географических наук, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020

Панов Петр Вячеславович, доктор политических наук, профессор кафедры политических наук Пермского государственного национального исследовательского университета

Пожалов Александр Алексеевич, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020

Радкевич Станислав Борисович, доктор политических наук, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020

Рачинский Станислав Збигневич, юрист, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020, член совета Фонда «Лига избирателей», внесенного в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Сунгуров Александр Юрьевич, доктор политических наук, член Правления РАПН, член экспертного совета при комитете по науке и образованию Государственной Думы, председатель Исследовательского комитета № 26 по правам человека Международной ассоциации политической науки 2018–2021

Титов Михаил Викторович, председатель Избирательной комиссии Тверской области 1996–2007

Шаблинский Илья Георгиевич, доктор юридических наук, член Московской Хельсинкской группы, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020, член СПЧ при Президенте РФ 2012–2019

Шпагин Сергей Александрович, кандидат исторических наук, член исследовательского комитета РАПН по сравнительному изучению партийных и избирательных систем

Шпилькин Сергей Александрович, член Научно-экспертного совета при ЦИК РФ 2018–2020

Шульман Екатерина Михайловна, кандидат политических наук, член СПЧ при Президенте РФ 2018–2019

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