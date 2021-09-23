Google создаст новый сервис для путешественников

Оказывается, туризм также может вредить окружающей среде. Учитывая данный факт, компания Google решила создать специальный сервис, при помощи которого любой желающий сможет спланировать экологически безопасное путешествие.

Вам предложат варианты транспорта, которые оставляют наименьший карбонатный след. Также помогут найти отель, администрация которого ответственно относится к проблемам экологии, не выбрасывает мусор на свалки, использует экологически чистые материалы и источники энергии. Если этого мало, вам назовут страны, где предлагают дешевый отдых, но вовсе не заботятся об окружающей среде. Конечно же, это будет предупреждением о том, что туда лучше не ездить.

По словам экспертов, это принципиально новый подход к проблеме цены и качества, где под последним понятием имеется в виде не только высокий уровень сервиса, но и экологическая безопасность.