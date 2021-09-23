Лидер НАУ Латушко: Преступлениями Лукашенко займется прокуратура

Белорусская оппозиция начала активную борьбу против Александра Лукашенко летом 2020 года после скандальных президентских выборов. Из-за сильного административного давления лидеры протестов покинули республику, однако продолжают свою антиправительственную деятельность из зарубежных стран. Так, лидер НАУ заявил, что преступлениями Лукашенко займется прокуратура.

Бывший белорусский министр культуры Павел Латушко, лишенный полномочий из-за поддержки протестов, был вынужден уехать в Польшу, откуда он и ведет оппозиционную деятельность. Политик обратился в польскую окружную прокуратуру и дал показания по уголовному делу против Лукашенко.

Латушко подчеркнул, что прокуратура признала его потерпевшим по уголовному делу. По словам оппозиционера, надзорное ведомство также изучает материалы против заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимира Арчакова, который якобы угрожал убить лидеров демократических сил.

“Все преступления режима [Лукашенко] должны быть расследованы и получить правовую квалификацию, а виновные должны быть привлечены к ответственности”, – заявил Латушко.

Таким образом, как отметил политик, польская прокуратура займется преступлениями, якобы совершенными президентом Лукашенко не только на территории Белоруссии, но и в других странах. Вероятно, речь идет о пограничном кризисе, связанном с переходом мигрантов на территорию Литвы и Польши.