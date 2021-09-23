 

Иммунолог рассказал о факторах, влияющих на развитие детской аллергии

23.09.2021, 17:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Андрей Продеус, аллерголог-иммунолог, рассказал о факторах, которые влияют на развитие аллергии у детей. Специалист объясняет, что именно они мешают организму вырабатывать толерантность к внешним раздражителям.
Часто люди думают, что аллергия возникает из-за плохой экологии или плохих продуктов, но проблема заключается в том, что основа аллергии заключена в том, что организм человека должен учиться быть толерантным. Аллергия – повышенный ответ на обычный раздражитель. Эксперт отмечает, что организм учится проводить специальную работу, чтобы реакции были ровными. Такой процесс называют обучением толерантности, на него оказывают влияние определенные факторы. У недоношенного ребенка выше шансы получить аллергию, так как организм может не научиться толерантности.

Также растет число детей, рожденных путем кесаревого сечения. Такие роды повышают риски формирования аллергий, у ребенка не вырабатывается толерантность. Также на вероятность развития аллергических реакций влияет грудное вскармливание. Процесс помогает научить иммунитет правильным реакциям на внешнюю среду – от продуктов до бытовых моментов. Часто дети, рожденные путем кесаревого сечения, из-за различных причин искусственники или на смешанном вскармливании.

Иммунолог подчеркивает, что перечисленные выше причины – базовые вещи, увеличивающиеся в процентах. Люди сами в определенных случаях получают здоровых детей, которые имеют мало шансов к вырабатыванию толерантности.

Источник: 360tv.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Участник Ironman поблагодарил Путина за приглашение на “железную” гонку

06.02 / Россия выслала трех европейских дипломатов из-за участия в акциях в поддержку Навального

07.08 / Мнение: Операции на мутном рынке

02.10 / Мнение: Вторая волна Шрёдингера

27.04 / Названы преимущесва от ежедневной 20-минутной прогулки пешком

07.09 / Адвокат Иван Павлов уехал из России после разгрома «Команды 29»

02.02 / Ученые: Три специфические кожные реакции могут указывать на коронавирус

15.06 / Двадцатилетие фестиваля STEREOLETO вместе с новинками от “Балтики”

24.10 / «Роскосмос» за 51 млрд рублей установит на Луне памятник советскому солдату

26.05 / Где прятали самое таинственное оружие Третьего рейха?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика