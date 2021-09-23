Иммунолог рассказал о факторах, влияющих на развитие детской аллергии

Андрей Продеус, аллерголог-иммунолог, рассказал о факторах, которые влияют на развитие аллергии у детей. Специалист объясняет, что именно они мешают организму вырабатывать толерантность к внешним раздражителям.

Часто люди думают, что аллергия возникает из-за плохой экологии или плохих продуктов, но проблема заключается в том, что основа аллергии заключена в том, что организм человека должен учиться быть толерантным. Аллергия – повышенный ответ на обычный раздражитель. Эксперт отмечает, что организм учится проводить специальную работу, чтобы реакции были ровными. Такой процесс называют обучением толерантности, на него оказывают влияние определенные факторы. У недоношенного ребенка выше шансы получить аллергию, так как организм может не научиться толерантности.

Также растет число детей, рожденных путем кесаревого сечения. Такие роды повышают риски формирования аллергий, у ребенка не вырабатывается толерантность. Также на вероятность развития аллергических реакций влияет грудное вскармливание. Процесс помогает научить иммунитет правильным реакциям на внешнюю среду – от продуктов до бытовых моментов. Часто дети, рожденные путем кесаревого сечения, из-за различных причин искусственники или на смешанном вскармливании.

Иммунолог подчеркивает, что перечисленные выше причины – базовые вещи, увеличивающиеся в процентах. Люди сами в определенных случаях получают здоровых детей, которые имеют мало шансов к вырабатыванию толерантности.

Источник: 360tv.ru