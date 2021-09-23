Простой способ укоренить розу: понадобится рулон бумаги

Многие хотя бы раз пытались черенковать розы, но потерпели неудачу. Дело в том, что этот цветок довольно неохотно приживается, и нужно немного повозиться, чтобы получить хороший посадочный материал. Есть один способ, дающий 100%-ный результат. Понадобится лишь рулон бумаги и несколько минут свободного времени.

Заготовить черенки

Если сделать все правильно, то уже спустя 2,5-3 недели черенки пустят сильные, здоровые корни. Но для начала их нужно правильно и вовремя заготовить. Делать это лучше в середине лета, когда побеги еще не до конца зедеревенели.

Нарезайте ветки на черенки длиной по 20 см. Сверху делайте ровный срез, а снизу — под углом. Удалите все листья — они только будут забирать силы у черенка.

Что делать с бумагой?

После нарезки черенки нужно окунуть в воду (желательно с растворенным в ней препаратом «Корневин»), а потом в стакан с золой. Она обеззаразит срез.

Разверните рулон туалетной бумаги, смочите ее и оберните вокруг кончика каждого черенка в 3-4 слоя. Это делается для того, чтобы влага не испарялась, сохраняясь в месте прорастания корней.

Наполните горшок питательным грунтом и воткните туда черенки, обернутые бумагой. Еще раз полейте землю и поставьте емкость в место с температурой не ниже +20 0С. Поливать черенки нужно будет нечасто, по мере высыхания почвы. Бумага хорошо держит влагу — они точно не пересохнут.

Спустя 2,5-3 недели появятся первые корни, тогда молодые саженцы можно будет определить на постоянное место в саду. Не удаляйте с черенков туалетную бумагу — она сама потом перегниет в почве. Этот эффективный способ действительно работает, но есть и еще один, называемый в народе «китайским».

Укоренение на кусте

Можно укоренять черенки роз прямо на материнском кусте. Понадобится та же туалетная бумага и пакет. На ветке сделайте небольшие надрезы и оберните ее комком мокрой бумаги в месте будущего роста корней. Мокрая бумага не спадает, но ее нужно зафиксировать целлофановым пакетом. Так получится своеобразный «кокон», в котором будет сохраняться влажность и тепло.

Сверху и снизу перетяните пакет нитками или прищепками. Это будет мини-парничок для укоренения. Через 2 недели можно развернуть пакет и при необходимости увлажнить бумагу. Уже спустя месяц-полтора начнут формироваться молодые корешки. Под туалетной бумагой и пакетом идеальные условия для их роста и развития. Когда корешки будут крепкими, черенок можно будет срезать и высадить в грунт.

Единственное условие — в горшке нужно создать парниковый эффект. Сделайте тепличку, накрыв саженец пакетом или пластиковой емкостью. Часто даже пустившие крепкие корни черенки погибают после внезапной смены условий. Поместите саженец в грунт вместе с бумагой. На каждой ветке можно сделать по 2-3 «парничка». Каждый из них отрезается сразу под коконом. Укоренить розу таким методом будет проще в начале лета.