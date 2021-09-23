 

По данным Минэнерго, в сентябре ТЭС увеличили закупки угля по сравнению с прошлым годом

23.09.2021, 17:24, Новости дня
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В частности, поставки угля газовой группы на ТЭС в сентябре этого года увеличились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,03 млн тонн.

По состоянию на 23 сентября 2021 года на складах ТЭС находится 829,9 тыс. тонн угля. С начала месяца запасы выросли на 12,4%.

Контекст:

В мае – июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

Компания “ДТЭК Энерго” в августе подписала соглашение на импорт 320 тыс.ч тонн угля от польского угледобывающего предприятия Bogdanka в период с августа 2021-го по январь 2022 года.

В конце месяца “ДТЭК Энерго” и “Центрэнерго” договорились о совместной поставке 75 тыс. тонн угля из США, объем будет распределен равными частями между генерирующими компаниями (по 37,5 тыс. тонн для каждой компании).

ДТЭК также начала поставки угля из Казахстана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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