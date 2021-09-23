Без повышения сборов в три-пять раз и подорожания техники можно обеспечить справедливую компенсацию авторам произведений – Киевская школа экономики

Агентство отмечает, что эксперты впервые разработали методологию такого расчета с учетом ВВП, доходов граждан, потребительских предпочтений в прослушивании музыки и просмотре видео, а также тенденций в копировании произведений и ситуации с нелегальным импортом в Украину. Экономисты учли в том числе украинскую и мировую стоимость аудио- и видео контента.

В Украине уровень этих сборов вызывает дискуссии, напомнил почетный руководитель Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики Юрий Шоломицкий, так как эти обсуждения инициируют организации коллективного управления (ОКУ), аккредитованные государством на проведение сборов за частное копирование и репрографию – факсимильное (не полиграфическое) копирование документальной информации прямой или косвенной репродукцией.

“Исследование доказало, что можно без повышения сборов в три-пять раз и подорожания техники обеспечить справедливую компенсацию авторам за частное копирование их произведений (аудио, видео и печатной продукции). Дело в том, что согласно закону Украины “О коллективном управлении имущественными правами в сфере авторского права”, принятого в 2018 году, тарифы, которые закладываются в цену техники (смартфоны, планшеты, телевизоры, флешки, ноутбуки и т. д.) и сам перечень техники устанавливаются через переговоры между организациями коллективного управления и импортерами техники”, – отмечается в публикации.

При этом законы Украины требуют, чтобы такие тарифы были экономически обоснованными

“Поскольку в Украине никогда не проводилось экономическое исследование реального копирования контента украинцами и вреда авторам от частного копирования – участники переговоров зашли в тупик. Решить этот кризис и призваны экономисты, предоставив рекомендации по выбору таких тарифов, которые, во-первых, должны учитывать убытки авторам от возможного копирования произведений с помощью техники, во-вторых, риски для конкурентности легальных импортеров, рынок которых на 30% находится в тени, и, в-третьих, должны быть справедливыми к потребителям и учитывать их реальное поведение при скачивании контента”, – цитирует агентство менеджера комитета бытовой электротехники Европейской бизнес-ассоциации Викторию Куликову, которая презентовала исследование.

По данным экспертов КШЭ, сегодня приемлемой для Украины ставкой сбора на оборудование (мобильные телефоны, смартфоны, телевизоры с функцией записи, ноутбуки, компьютеры и другая подобная техника) будет тариф в пределах от 0,1 до 0,3%, а на чистые носители информации (накопители, карты памяти и другое) – 1,3%.

“РБК-Украина” пишет, что ведущие бизнес-ассоциации Украины (ЕБА, АПИТУ, СУП, УИПЭ) отмечали, что в результате принятия необоснованных тарифов за частное копирование и репрографию, техника в Украине может подорожать на 4%.

Фото: rbc.ua

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