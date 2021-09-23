 

Более 9,6 млн грн убытков. САП сообщила экс-руководителю Юго-Западной железной дороги о подозрении

23.09.2021, 17:24, Новости дня
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Следствие установило, что и.о. начальника, который одновременно являлся главой тендерного комитета регионального филиала “Юго-Западная железная дорога”, обеспечил победу юридических лиц в открытых торгах по закупке устройств питания для охлаждения и обогрева пассажирских вагонов и заключение с ними договоров о закупке товаров по заведомо завышенным ценам.

“В 2017 году во время проведения тендеров чиновник безосновательно включил в тендерную документацию дискриминационные требования для ограничения участников, кроме двух определенных ранее обществ. После этого, чиновник подготовил внутренние документы о необходимости проведения этой закупки на общую сумму более 26 млн грн. При этом фактически мониторинг рынка цен был проведен без изучения реальных цен”, – отметили в прокуратуре.

В мае 2017 года с победителями тендера были подписаны договоры на поставку устройств. Филиал “Укрзалізниці” перечислил победителям торгов 26 750 172 грн.

“Как следствие, “Укрзалізниця” за поставленную продукцию чрезмерно уплатила более 9,6 млн грн, что подтверждается выводами судебно-экономической экспертизы”, – уточнили в релизе.

В САП добавили, что устройства для охлаждения и обогрева пассажирских вагонов так и не были введены в эксплуатацию.

Прокуроры САП сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица, использования своего служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия).

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3684292185007271

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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